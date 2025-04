Video 3D Fosil Homo Sapiens Tertua yang Baru Terungkap

TEMPO.CO, Munchen - Fosil Homo sapiens berumur 300 ribu tahun, tertua yang pernah ada, terungkap. Umur ini 100 ribu tahun lebih tua ketimbang fosil H. sapiens sebelumnya yang pernah ditemukan dan menjadikannya fosil manusia purba moder tertua.



Ilmuwan menemukannya pertama kali pada 2004 di Situs Jebel Irhoud, Maroko. Pada penggalian kala itu mereka menemukan tengkorak, tulang tungkai, dan gigi. Fosil ini berasal dari tiga orang dewasa, satu remaja, dan satu anak-anak berumur sekitar delapan tahun.



"Tengkorak ini mirip dengan kita, hanya tempat otaknya berbentuk memanjang. Itu menunjukkan evolusi awal dari tempurung otak yang ada saat ini," tulis para ilmuwan dalam jurnal Nature edisi 7 juni 2017. Artikel tersebut berjudul "New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of Homo sapiens".



Uniknya, fosil manusia Maroko ini memikili bentuk otak memanjang, tidak bulat seperti yang ada di manusia masa kini. Ahli paleoantropologi Max Planck Institute, Phillip Gunz, yang juga anggota tim, menyatakan bentuk wajah seperti itu sudah ada sejak lama di H. sapiens. Mungkin, kata dia, bentuk otak dan fungsinya berevolusi belakangan.



Berikut video tiga dimensi penampangan fosil tengkorak yang dilansir laman berita Science Alert:





SCIENCE ALERT | AMRI MAHBUB