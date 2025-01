Wallacea Week 2017: Mencari Jejak Terbaru Alfred Russel Wallace

TEMPO.CO, Jakarta - Alfred Russel Wallace, ilmuwan dari Inggris, memiliki arti penting untuk Indonesia. Dia paling dikenal karena pemahamannya akan teori evolusi melalui seleksi alam. Makalah yang berjudul "On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely From the Original Type" itu diterbitkan bersama-sama dengan beberapa tulisan Charles Darwin pada 1858.