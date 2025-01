Jadwal Liga Spanyol Pekan Ini, Barcelona Bisa Perlebar Jarak

Sabtu, 25 November 2017 19:00 WIB - Alaves vs Eibar - beIN Sports 3 (Live) 22:15 WIB - Real Madrid vs Malaga - beIN Sports 2 (Live)

Ahad, 26 November 2017

00:30 WIB - Real Betis vs Girona - beIN Sports 2 (Live)

02:45 WIB - Levante vs Atletico Madrid - beIN Sports 2 (Live)

18:00 WIB - Deportivo La Coruna vs Athletic Bilbao - beIN Sports 3 (Live)

22:15 WIB - Real Sociedad vs Las Palmas - beIN Sports 2 (Live)