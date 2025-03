'Show Your Dignity', Koreo Raksasa dari La Grande Indonesia pada Laga Timnas Indonesia vs Bahrain

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok suporter La Grande Indonesia mempersembahkan koreo Garuda Raksasa bertuliskan, “Show Your Dignity” pada laga Timnas Indonesia vs Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Koreo itu terbentang saat pemain timnas Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025.

Suporter timnas Indonesia yang hampir memenuhi stadion berkapasitas 78 ribu orang itu juga bereaksi sesuai jalannya pertandingan. Saat Rizky Ridho berhasil melakukan penyelamatan, misalnya, fans meneriakkan nama kapten Persija Jakarta itu berkali-kali. Begitu pula saat Ole Romeny mencetak gol, penggalan lagu, "Ole Ole Ole (We Are the Champions)" yang dibawakan Soccer Allstars juga berkumandang.