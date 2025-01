Watford Vs Manchester United, Romelu Lukaku Bisa Main

TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang Romelu Lukaku dipastikan bisa bermain dalam laga Watford vs Manchester United, Rabu dinihari nanti, 29 November 2017. Kepastian dia bisa bermain didapat setelah Asosiasi Sepak Bola Inggris, FA, tak memberikan hukuman sanksi larangan bermain tiga laga kepada Lukaku.



Sebelumnya, Lukaku terancam absen dalam tiga laga Liga Inggris setelah menendang selangkangan bek Brighton & Hove Albion, Gaetan Bong, saat United memetik kemenangan 1-0 di pertandingan lanjutan Liga Inggris, Sabtu kemarin.



Meskipun tendangan itu tak telak mengenai Bong dan si pemain tak cedera, FA telah menyelidiki masalah itu dengan meminta keterangan wasit yang memimpin pertandingan, Neil Swarbick.



Sidang yang dilakukan panel FA akhirnya memutuskan Lukaku terbebas dari hukuman. Panel itu berisi tiga mantan wasit Liga Primer. Ketiganya memutuskan Lukaku tak layak diberikan hukuman larangan bermain tiga laga.



Keputusan FA itu membuat United bisa bernapas lega karena Lukaku dipastikan bisa bermain, termasuk dalam laga melawan Watford, Rabu dinihari nanti. Namun, jika Lukaku tak bisa bermain, mereka masih bisa menurunkan Zlatan Ibrahimovic, yang telah pulih dari cederanya.



Laga Watford vs Manchester United sendiri akan disiarkan secara langsung oleh RCTI dan beIN Sports 1 pada pukul 03.00 WIB.



THE SUN