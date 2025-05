TEMPO.CO, Bandung - Kepolisian Resor Kota Besar Bandung menurunkan lebih dari 1.200 personel untuk mengamankan pertandingan sepak bola antara Persib Bandung dan Persija Jakarta, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, 16 Juli 2016.



Kepala Polrestabes Bandung Komisaris Besar Winarto mengatakan sejumlah personel yang diterjunkan tersebut merupakan anggota gabungan dari kepolisian dan aparat keamanan lainnya. Nantinya, sejumlah personel tersebut akan diturunkan di dalam maupun luar stadion, untuk mengamankan jalannya pertandingan maupun keamanan para pemain dan suporter.



"Pada pertandingan nanti kita akan tambah personel lebih banyak dari pertandingan sebelumnya," ujar Winarto kepada wartawan setelah memimpin rapat pengamanan pertandingan Persib vs Persija, di Markas Polrestabes Bandung, Rabu, 13 Juli 2016.



Menurut dia, pihaknya akan melakukan pengamanan ekstra pada pertandingan nanti. Pasalnya, pertandingan Persib vs Persija merupakan salah satu pertandingan sepak bola di Indonesia yang bakal menyedot animo kedua pendukung yang sama-sama fanatik. Selain itu, kedua tim dan masing-masing suporter hingga saat ini masih menyisakan rivalitas yang cukup tinggi. "Pada pertandingan nanti pengamanan akan lebih ekstra," katanya.



Untuk mengamankan keselamatan para pemain kedua tim, kepolisian akan menyiapkan kendaraan taktis untuk mengangkut pemain dan official dari kedua tim apabila terjadi kerusuhan di dalam maupun di luar stadion. "Kita sediakan empat kendaraan taktis di dalam stadion untuk kedua tim," katanya.



Pertandingan Persib vs Persija pada akhir pekan ini merupakan lanjutan dari kompetisi Indonesia Soccer Championship 2016. Ketua pelaksana pertandingan Persib, Budi Bram, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk mengamankan jalannya pertandingan. Termasuk memberikan arahan kepada Bobotoh Persib agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan dan mengganggu ketertiban umum.



"Pertandingan melawan Persija kita tahu tensinya bakal tinggi. Untuk itu kami mohon pengertian kepada para pendukung agar tertib. Karena pengamanan nanti akan ekstra," ujarnya.



Ia pun mengimbau kepada pendukung Persija agar tidak memaksakan untuk datang ke Bandung menyaksikan langsung pertandingan. Selain ditakutkan terjadi keributan, suporter Persija pun kini tengah menjalani sanksi dari penyelenggara kompetisi untuk cuti dulu menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung di dalam stadion. "The Jak saya kira lebih mengerti dan bakal tahu diri," ujarnya.



Perwakilan kelompok pendukung Persib telah melakukan pernyataan sikap untuk bertindak tertib saat menyaksikan pertandingan Persib vs Persija. Pernyataan sikap tersebut dilakukan di Markas Polrestabes Bandung dan disaksikan Kapolrestabes Bandung dan petinggi aparat keamanan lain.



IQBAL T. LAZUARDI S.