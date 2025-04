10 Fakta Menarik yang Muncul Saat Man City Tekuk Monaco 5-3

TEMPO.CO, Jakarta - Lewat pertarungan dramatis, Manchester City berhasil mengalahkan Monaco dalam laga pertama babak 16 besar Liga Champions di Etihad Stadium, Rabu dinihari WIB, 22 Februari 2017. Sempat tertinggal 2-3, The Citizens akhirnya mampu menang 5-3.

Gol City dicetak Raheem Sterling (menit ke-26), Sergio Aguero (58, 71), John Stones (77), dan Leroy Sane (82). Dua gol Monaco diborong Radamel Falcao (32, 61), yang juga sempat gagal mengeksekusi penalti (50). Gol lainnya dicetak Kylian Mbappe Lottin (40).

Beikut sejumlah fakta terkait pertandingan ini:



- Ini kedua kali Manchester City mencetak lima gol dalam pertandingan Liga Champions, setelah saat melawan CSKA Moscow (5-2) pada November 2013.



- Manchester City kini tak terkalahkan dalam 10 terakhir pertandingan kandang mereka di Liga Champions, dengan tiga di antaranya seri. Mereka mencetak 21 gol dan kebobolan 8 gol.



- Leroy Sane mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi untuk City.



- John Stones mencetak gol pertamanya untuk City di Liga Champions.



- Dua gol Aguero sekaligus mengakhiri paceklik golnya di babak sistem gugur Liga Champions yang sudah berlangsung 570 menit. Ia kini sudah menyumbang 19 gol dalam 21 laga kandang terakhir di Eropa. Juga mencetak 8 gol dalam 7 laga terakhir Man City di Eropa.



- Gol Aguero juga menjadi gol ke-200 City di kompetisi Eropa.



- Dengan tiga gol di laga ini, Monaco memastikan diri sebagai tim tertajam di Eropa musim ini. Mereka sudah mencetak 111 gol dalam 42 laga, unggul dari Barcelona (109) dan Real Madrid (108).



- Monaco melihat salah satu pemain mudanya kian bersinar di laga itu. Kylian Mbappe (18 tahun, 2 bulan) menjadi pemain Prancis termuda kedua yang mencetak gol di Liga Champions, setelah Karim Benzema. Kini Mbappe sudah mencetak 5 gol dalam 4 laga terakhir.

