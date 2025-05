10 Isteri-Kekasih Pemain Liga Inggris nan Cantik- Menggoda

TEMPO.CO, London - Para nyonya dan kekasih bintang sepak bola Liga Primer Inggris alias wives and girlfriends yang tersohor dengan akronim singkatannya yaitu WAGs. Mereka pun, para anggota WAGs ikut berdebar-debar menyaksikan pertandingan liga malam ini, Sabtu, 21 Maret 2015, dan keesokan harinya, Minggu. Pasalnya, di 9 laga terakhir mulai malam ini, nasib para suami dan pacar mereka yang berkarier di Liga Primer ditentukan. Berikut 10 orang “perwakilan” dari WAGs.



1. Jorgelina Cardoso (Angel di Maria)



Angel Di Maria yang pindah dari Real Madrid ke Manchester United dengan rekor transfer di Inggris sebesar 60 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,1 triliun ini menikah dengan wanita ayu, Jorgelina Cardoso, pada 2011 setelah berpacaran dua tahun.



Tapi, Cardoso, 32, sangat melindungi suaminya di hadapan publik dan media. Wanita juga bertindak sebagai manajer Di Maria dan mengurusi jejaring sosial twittere dan instagram milik suaminya dari Agentina ini.



2. Lorelei Taron (Radamel Falcao)



Falcao menerima uang 280 ribu pound sterling atau Rp 5,4 miliar per pekan di Old Trafford yang membuatnya tidak kesulitan untuk menghadiahi istrinya, Lorelei Taron, 26, cindera mata yang mahal-mahal. Taron menikah dengan Falcao sejak bertemu di gereja pada 2007. Taron juga penyanyi terkenal di Amerika Selatan.



3. Laia Grassi (Alexis Sanchez)



Arsenal mengeluarkan 30 juta pound sterling untuk mendatangkan Alexis Sanchez asal Cile dari Barcelona. Dan, Sanchez memboyong pacarnya berusia 25 tahun, Laia Grassi. Wanita molek dari Spanyol ini bukan tipe WAGs yang hura-hura atau gemar popularitas. Ia sudah mapan sebagai art director dan desainer.



4. Candy-Rae Fleur (Daley Blind)



Pemain sayap Belanda, Daley Blind, datang ke Manchester dengan pacarnya yang sangat mempesona, Candy-Rae Fleur. Gadis berusia 24 tahun juga dari Belanda ini adalah model, penari, dan penyiar radio yang profesional. Fleur pernah menari mengiiri penyanyi Robin Thicke di MTV VMAs!



5. Viktoria Varga (Graziano Pelle)



Bintang baru Southampton di lini depan dari Italia ini membawa pendamping yang sangat layak untuk menjadi anggota baru WAGs yaitu Viktoria Varga. Wanita yang enggan diketahui usianya ini salah satu model terkenal di Eropa.



6. Marta Dominguez (Thibaut Courtois)



Thibaut Courtois tampil gemilang musim ini di Chelsea dan tim Belgia. Hal itu berkat hubungannya yang “solid” dengan Marta Dominguez. Wanita cantik dari Spanyol dan mahasiswi di Universidad Autonoma di Madrid ini juga bekerja sebagai pengawas di sebuah toko pakaian. Dominguez rela ikut sang pacar dengan mengorbankan sekolah dan pekerjaannya.



7. LiLia Granadilla (Alberto Moreno)



LiLia Granadilla sedang berpacaran dengan pria paling sensitif saat ini, Alberto Moreno, yang belum lama bergabung di Liverpool. Moreno menangis dua kali ketika mengumumkan perpisahannya dengan klub yang membesarkannya di La Liga Spanyol, Sevilla. Tapi, di tangan Granadilla, Moreno bisa menekan perasannya untuk berjuang meraih sukses di Liverpool.



8. Jesica Sterling (David Ospina)



David Ospina lagi bersaing ketat memperebutkan posisi sebagai kiper utama Arsenal dengan Wojciech Sczcesny. Tapi, dengan wanita di sampingnya, Jesica Serling, pemain dari Kolombia ini bisa lebih tenang berjuang demi karier dan kehidupan di ibukota Inggris, London.



9. Flor Urdangarin (Federico Fernandez)



Bek tengah Swansea City yang baru, Federico Fernandez, saat ini lagi berkencan dengan Flor Urdangarin, yang masih berstatus sebagai mahasiswi di Universidad Catolica Argentina. Urdangarin mendukung penampilan Fernandez selama membela Argentina di Piala Dunia 214 di Brasil.



10. Abbey Clancy (Peter Crouch)



Pemenang acara reality show Strictly Come Dancing yang digelar BBC ini menikahi ujung tombak Stoke City, Peter Crouch, sejak 2011. Tapi, tak sedikit yang meragukan kelanggengan hubungan mereka jika saja Crouch sudah bukan bintang sepak bola di Liga Primer Inggris. Empat tahun bersama, mereka punya dua anak perempuan.



DAILYMAIL | MIRROR | THE SUN | HARI PRASETYO