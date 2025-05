TEMPO.CO, London - Liga Inggris adalah liga paling populer di dunia. Banyak pemain hebat merumput di Inggris. Untuk urusan beli pemain, klub-klub Liga Inggris termasuk royal. Musim ini Liga Inggris kembali membuat rekor dengan nilai transaksi terbesar Rp 18,8 triliun.



Beberapa hari lalu Manchester United bahkan mengeluarkan 48,8 juta euro atau Rp 778 miliar untuk membeli Anthony Martial. Berikut ini daftar pemain muda dengan nilai transfer terbesar sepanjang sejarah Liga Inggris:



1. Anthony Martial



Nilai transfer Martial dari AS Monaco ke Manchester United sebesar 48,8 euro atau Rp 778 miliar. Nilai transfer itu membuat heboh karena banyak orang tidak mengenal Anthony Martial yang saat ini berusia 19 tahun. MU dianggap mengeluarkan uang terlalu banyak untuk berjudi karena perekrutan itu.



2. Luke Shaw



Usia Shaw juga 19 tahun saat Manchester membelinya dari Southampton dengan nilai transfer 37,5 euro Rp 593 miliar pada 2014. Setelah membawa Inggris pada kemenangan melawan Denmark pada 2014, ia langsung masuk dalam tim Inggris di Piala Dunia.



3. Wayne Rooney



Rooney dibeli Manchester United pada 2004 dengan nilai transfer 37 juta euro atau Rp 586 miliar. Saat itu dia berusia 18 tahun. Kini Rooney menjadi kapten di Manchester United. Bersama Steven Gerrard, ia merupakan salah satu pemain yang memenangi Premier League Player of the Month sebanyak lima kali.



4. Anderson



Anderson dibeli Manchester United dari FC Porto pada 2007 dengan nilai transfer 31,5 juta euro atau Rp 499. Saat itu dia berusia 19 tahun. Anderson terkenal memiliki visi dan kekuatan prima. Pada 2007 ia turut membawa Brazil memenangi pertandingan Copa America.



5. Romelu Lukaku



Saat berusia 18 tahun, Lukaku pindah dari Ardenlecth ke Chelsea pada 2011 dengan nilai transfer 22 juta euro atau Rp 349 miliar. Lukaku kini membela tim Everton dan tim nasional Belgia. Pada 2014, The Guardian menyebutnya sebagai satu dari sepuluh pemain muda paling menjanjikan.



6. Calum Chambers



Chambers dibeli Arsenal dari Southampton dengan nilai transfer 20,23 juta euro atau Rp 321 miliar pada 2014 saat dia berusia 19 tahun. Ia merupakan pemain utama Southampton selama dua musim. Chambers bergabung dengan tim nasional U-19 Inggris dan kini membela tim nasional senior.



7. John Obi Mikel



Chelsea membeli Mikel dari FK Lyn pada 2006 dengan nilai transfer 20 juta euro atau Rp 317 miliar, saat pemain itu berusia 19 tahun. Pria kebangsaan Nigeria itu mendapat penghargaan Bola Perak sebagai pemain terbaik dalam turnamen FIFA World Youth Championship pada 2005. Pemenang terbaik yang mendapat Bola Emas ketika itu adalah Lionel Messi.



8. Phil Jones



Jones dibeli MU pada 2011 dari Blackburn Rover pada 2011 dengan nilai transfer 19,3 juta euro atau Rp 106 miliar saat dia berusia 19 tahun. Jones memiliki kekuatan fisik prima. Ia juga mendapat julukan "Jack of all trades" karena bisa menguasai banyak titik di lapangan hijau.



9. Christiano Ronaldo



Ronaldo dibeli Manchester United dari Sporting Lisbon dengan nilai transfer 17,5 juta euro atau Rp 278 miliar pada 2003 saat dia berumur 18 tahun. MU terbukti berhasil memenangkan pertaruhan tersebut. Pada usia 23 tahun Ronaldo memenangi penghargaan Ballon d'Or and FIFA World Player of the Year.



10. Alex Oxlade-Chamberlain



Oxlade Chamberlain dibeli Arsenal dari Southampton dengan nilai transfer 13,8 juta euro atau Rp 218 miliar pada 2011 saat dia berumur 17 tahun. Hingga kini Oxlande masih merumput di Arsenal sebagai pemain sayap. Ia juga menempati posisi itu di Tim Nasional Inggris.



SOKKAA | GURUH RIYANTO