10 Pemain Termahal dalam Sejarah Liga Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester City memulai gebrakan transfer pemain musim kompetisi 2017 dengan mendatangkan Bernardo Silva dari AS Monaco dengan nilai transfer mencapai 43 juta pound.



Sebagai klub kaya di Inggris, Manchester City kerap mendatangkan sejumlah bintang dengan dana besar misalnya Raheem Sterling dari Liverpool yang mendekati 50 juta pound dan Kevin De Bruyne dari Wolfsburg seharga 54 juta pound.



Di sisi lain, Paul Pogba yang menjadi rekrutan tahun lalu Manchester United masih berstatus pemain termahal di dunia hingga saat ini. Berikut 10 transfer pemain mahal Liga Inggris yang dilansir Skysports:



1. Paul Pogba (Juventus ke Manchester United) 93,25 juta pound (sekitar Rp 1,5 triliun)







Pogba kembali ke Manchester United setelah empat tahun merintis karir bersama Juventus. Kembalinya Pogba ke MU menjadi fenomena pada tahun lalu sejalan dengan munculnya #POGBACK di Twitter karena pemain Timnas Prancis itu menjadi pemain termahal dunia.



Sebagai gelandang andalan Jose Mourinho, Pogba telah mempersembahkan piala Liga Europa untuk MU pada musim ini. Namun pria kelahiran Prancis berdarah Guinea itu masih perlu membuktikan bahwa harga yang dikeluarkan MU sebanding dengan pretasi yang ditorehkan pada musim depan.



2. Angel Di Maria (Real Madrid ke Manchester United) - 59,7 juta pound (Rp 1 triliun)







Manchester United bisa dikatakan telah kehilangan salah satu pemain yang dibeli dengan harga mahal. Angel di Maria menjadi rekor transfer di Inggris setelah didatangkan dari Real Madrid dengan harga nyaris 60 juta pound.



Di Maria merupakan man of the match pada laga final Liga Champions 2014. Pria Argentina itu juga tampil gemilang dengan mencetak tiga gol dalam empat laga awal untuk MU. Namun setelah itu penampilan Di Maria menurun kemudian dilepas ke Paris Saint-Germain seharga 44,3 juta pound pada 2015.



3. Kevin De Bruyne (Wolfsburg ke Manchester City) - 54,5 juta pound







Tidak banyak yang mengira jika De Bruyne akan kembali ke Inggris setelah meninggalkan Chelsea ke Wolfsburg pada Januari 2014. Pada musim 2014/15, De Bruyne menjadi salah satu pencetak assist terbanyak di Eropa sehingga menarik minat Manchester City untuk membawanya kembali ke Inggris dengan nilai 54,5 juta pound.



4. Fernando Torres (Liverpool ke Chelsea) - 50 juta pound (Rp 932 miliar)







Liga Utama Inggris sempat ramai saat Fernando Torres yang menjadi pemain favorit Liverpool meninggalkan klub demi pinangan Chelsea senilai 50 juta pound. Namun penampilan Torres di Chelsea tidak cemerlang seperti saat berseragam The Reds.



Jika bersama Si Merah menghasilkan 65 gol liga dalam tiga setengah musim, ia hanya menceteak 20 gol dalam tiga tahun setengah bersama The Blues.



5. Raheem Sterling (Liverpool ke Manchester City) - 49 juta pound (Rp 838 miliar)







Manchester City berhasil merebut salah satu pemain muda berbakat di tanah Inggris saat mendatangkan Sterling dari Liverpool dengan harga yang mahal.



Pada awal kepindahannya, permainan Sterling kerap dikritik karena tidak konsisten. Namun penampilan pemuda 22 tahun itu perlahan membaik di bawah arahan Pep Guardiola yang memang piawai membentuk pemain muda.



6. John Stones (Everton ke Manchester City) 47,5 juta pound (Rp 812 miliar)







Kepindahan Stones ke City pada 2016 membuatnya menjadi pemain bertahan kedua termahal dalam sejarah setelah David Luiz dibeli PSG dari Chelsea senilai 50 juta pound.



Bek tengah yang tampil reguler di Timnas Inggris sejak 2014 itu tidak lepas dari kritik mengenai kemampuan bertahannya. Namun hal utama yang menjadi kekuatan Stones adalah ketenangannya dalam menghalau serangan lawan.



7. Bernardo Silva (AS Monaco ke Manchester City) - 43 juta pound (Rp 735 miliar)







Bernardo Silva merupakan salah satu pemain incaran Manchester United. Namun Manchester City bergerak lebih cepat untuk mendatangkan Silva yang sudah 12 kali membela Portugal padahal usianya masih 22 tahun.



Bernardo Silva juga menjadi sosok penting yang membantu AS Monaco merebut gelar juara Ligue 1 musim ini dengan mencetak delapan gol dalam 36 penampilan.



8. Mesut Ozil (Real Madrid ke Arsenal) - 42,5 juta pound (Rp 727 miliar)







Arsenal menggelontorkan banyak uang demi merekrut mesut Ozil dari Real Madrid pada September 2013. Dana senilai 42,5 juta pound cukup untuk menjadikan bekas playmaker Madrid itu menjadi pesepakbola Jerman termahal.



Sesuai perkiraan para pengamat, Ozil kini menjadi salah satu pemain pilar bagi Arsenal walaupun fans tetap melontarkan kritik kepada Ozil yang kerap bermain tidak konsisten dalam laga-laga melawan tim besar.



9. Sergio Aguero (Atletico Madrid ke Manchester City) - 38 juta pound (Rp 650 miliar)







Manchester City mendatangkan Aguero dari Atletico Madrid pada musim panas 2011. Striker asal Argentina itu pun langsung nyetel dengan permainan cepat Liga Inggris dan menjadi tumpuan gol Manchester City.



Meski sering cedera, Aguero sudah mencetak 122 gol dalam 181 pertandingan Premier League dan membantu klub tersebut meraih dua gelar liga.



10. Juan Mata (Chelsea ke Manchester United) - 37,1 juta pound (Rp 634 miliar)







Juan Mata menjadi pemain kedua yang didatangkan MU dari Chelsea pada 2013 dan menjadi salah satu andalan pelatih Louis van Gaal di sektor gelandang kanan atau kiri pada masa itu.



Kemampuan Juan Mata semakin terlihat saat Manchester United dilatih Mourinho. Pemain timnas Spanyol itu menjadi sosok penentu keberhasilan tim meraih gelar Liga Europa.



ANTARA