18 Klub LSI Ancam Gugat Menpora dan BOPI

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Persebaya Surabaya, Gede Widiade, mengatakan, tim peserta Liga Super Indonesia (LSI atau ISL) dan operator kompetisi, PT Liga Indonesia, siap menyelesaikan perkara tertundanya kick off kompetisi musim 2015 ke meja hijau.



Hal itu akan dilakukan bila Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) tetap melarang kompetisi digelar bila klub dianggap belum memenuhi syarat.



"Jangan lakukan negosiasi lagi. Langsung gugat secara hukum perdata," ujar Gede dalm jumpa pers deklarasi 18 klub peserta LSI di lapangan Progresif, Kota Bandung, Jumat, 20 Februari 2015.



Deklarasi yang dinamai "Deklarasi Bandung" itu dikeluarkan menyikapi penundaan kompetisi oleh Menpora setelah klub peserta dianggap belum memenuhi syarat yang ditetapkan BOPI. Lewat deklarasi itu klub sepakat mengabaikan Menpora dan BOPI terkait persyaratan klub peserta kompetisi. Mereka menilai FIFA lah yang berhak menilai berhak atau tidaknya klub mengikuti kompetisi.



Menurut Gede, klub peserta LSI merupakan pemilik saham PT Liga. Dan dalam hal ini semua klub mengalami kerugian. Lebih jauh lagi, ia katakan, bukan hanya klub yang merugi karena penundaan jadwal itu, tapi sponsor dan pihak-pihak yang menggantungkan hidupnya pada bergulirnya kompetisi akan ikut merugi. "Pemerintah tidak tahu apa-apa tentang sepakbola. Banyak pihak yang menggantungkan hidupnya pada kompetisi," ucap Gede.



Sementara itu, CEO PT Liga, Djoko Driyono mengatakan, tak ada pihak lain yang berhak melisensi klub selain FIFA. "Aturan yang harus dipegang adalah tudak ada lisensor selain FIFA," ujar dia.



Menurut dia, kesulutan PSSI dan PT Liga saat ini tidak sebanding dengan kesulitan yang dialami tim. Karena klub sendiri tang merasakan akibat dimundurkannya kick off LSI. "Ini bukan data dari PT Liga, tapi klub sendiri yang membawa bahan-bahanya," ujar Joko.



Seluruh perwakilan tim beserta anggota PT Liga datang ke Bandung untuk merumuskan kembali langkah dan kesepakatan terkait muncurnya kick off. Mereka sepakat memerintahkan PT Liga secepatnya merumuskan jadwal baru, setelah rencana pembukaan 20 Februari diundurkan Menpora hingga dua minggu.



IQBAL T.LAZUARDI S