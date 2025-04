TEMPO.CO, Jakarta - Bayern Munchen akan menjamu Real Madrid pada laga pertama babak perempat final Liga Champions di Allianz Arena, Kamis dinihari nanti. Hasil di pertandingan ini kemungkinan besar akan ditentukan oleh pertarungan di tiga posisi ini:



1. Xavi Alonso vs Luka Modric

Modric sudah menjadi bagian penting dari strategi Zinedine Zidane. Kemampuannya untuk menemukan orang yang tepat dengan kesempurnaan umpannya menjadi kunci bagi permainan Madrid. Ia menjadi sosok penting bagi Real bila ingin pegang kontrol di lini tengah.



Xabi Alonso.



Tapi, Bayern juga punya Xavi Alonso, yang juga pernah jadi andalan Madrid. Karena itu, pertarungan lini tengah akan sangat seru melibatkan dua pemain ini. Alonso juga punya motivasi lebih karena musim depan akan pensiun. Dia mungkin telah kehilangan kecepatan, tapi visinya tetap tajam dan tembakan jarak jauhnya bisa memberikan mimpi buruk buat kiper Keylor Navas.



2. Arjen Robben vs Marcelo



Arjen Robben



Ini akan jadi duel paling menarik di laga ini. Marcelo adalah salah satu motor serangan Los Blancos. Sebagi bek, dia dikenal karena kecepatan larinya melalui sayap dan terbiasa menusuk ke kotak penalti lawan.



marcelo.



Tapi, di laga ini ia dituntut untuk ikut bertahan, menjaga tusukan Arjen Robben. Meskipun sudah 33 tahun, Robben masih punya kemampuan lebih. Bila dibiarkan memiliki ruang kosong maka hal itu akan berarti bencana bagi mantan klubnya itu.



3. Thiago Alcantara vs Casemiro





Thiago Alcantara.



Gelandang bertahan akan sangat berperan penting dalam membendung agresivitas lawan. Kedua pemain inilah yang akan bertanggung jawab mengemban peran tersebut di laga nanti. Casemiro cukup ahli mendalam memutus serangan lawan, tapi Thiago Alcantara juga tak kelah hebatnya.



Casemiro.



