TEMPO.CO, Jakarta - Andrea Pirlo kian gencar diberitakan akan hengkang dari Juventus. Gelandang 36 tahun itu dikabarkan akan meninggalkan klub juara Italia itu untuk bergabung dengan klub liga sepak bola Amerika (MLS), New York City FC. Ia akan menjadi bagian dari tim yang kini sudah diperkuat Frank Lampard dan David Villa.



Benarkah kabar itu? Sejauh ini, Pirlo belum memberikan bantahan atau mengiyakan. Tapi setidaknya ada tiga indikasi bahwa kabar kepindahannya itu sudah kian mendekati kenyataan.



Pertama, pada Sabtu, 20 Juni 2015, Pirlo dan keluarganya tampak hadir di Yankee Stadium. Yankee Stadium adalah kandang New York City. Saat itu ia hadir untuk kepentingan lain, yakni menyaksikan pertandingan bisbol. Tapi banyak suporter yang berspekulasi: untuk apa ia jauh-jauh ke New York kalau memang tak hendak membicarakan kepindahannya?



Kedua, media terkemuka di kota itu, New York Post, sudah mendapat bocoran bahwa kepindahan itu memang sudah hampir pasti. Transfer pemain itu akan resmi dilakukan pada Jumat mendatang.



Ketiga, putra Pirlo, Nicolo, baru-baru ini mengunggah kostum serta logo New York City di akun Instagram-nya.



Pirlo sudah empat musim memperkuat Juventus, dan tiap musimnya selalu berhasil mempersembahkan gelar juara Seri A Liga Italia. Ia masih terikat kontrak dengan Si Nyonya Tua hingga 2016.



