3 Negara Ini Ajukan Jadi Tuan Rumah Bersama Piala Dunia 2026

TEMPO.CO, New York -Amerika Serikat (AS), Meksiko, dan Kanada mengajukan penawaran bersama untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 menurut para petinggi asosiasi sepak bola dari ketiga negara itu, Senin, 10 April.



Belum ada negara dari CONCACAF, badan sepak bola untuk Amerika Utara dan Tengah, dan Karibia, yang pernah menjadi tuan rumah turnamen akbar itu sejak AS melakukannya pada 1994.



Piala Dunia 2018 akan diselenggarakan di Rusia, sementara Qatar akan menyelenggarakan turnamen itu pada 2022.



Proses penawaran untuk turnamen 2026 diperkirakan mulai akhir tahun ini dan akan berlangsung sampai 2020.



"Kami mengumumkan penawaran kami untuk membawa Piala Dunia kembali ke Amerika Serikat, ke Kanada dan Meksiko pada 2026," kata Presiden U.S. Soccer Sunil Gulati dalam konferensi pers di lantai 102 gedung World Trade Center di Manhattan.



"Kami menanti menyambut dunia setelah penawaran yang kami harap berhasil."



Gulati mengatakan rencana awalnya 60 sampai 80 pertandingan Piala Dunia akan dimainkan di Amerika Serikat dengan Kanada dan Meksiko masing-masing menjadi tuan rumah untuk 10 pertandingan. Seluruh pertandingan mulai dari perempat final sampai akhir akan diselenggarakan di AS.



Ketika ditanya mengenai keinginan Meksiko, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 1970 dan 1986, menyelenggarakan lebih banyak pertandingan, Gulati mengatakan: "Saya pikir aman untuk mengatakan kedua negara ingin menjadi tuan rumah lebih banyak pertandingan. Pada akhirnya, itu adalah pembahasan, perundingan, tapi yang sangat bersahabat."



Menyusul pemaparan, Gulati, presiden federasi sepak bola Meksiko Decio de Maria dan Presiden Asosiasi Sepak Bola Kanada Victor Montagliani, yang juga presiden CONCACAF, menandatangani nota kesepahaman mengenai penawaran bersama itu.



Gulati menyebut-nyebut kekuatan finansial dari penawaran Amerika Utara.



"Piala Dunia di Amerika Utara, dengan 60 pertandingan di Amerika Serikat akan menjadi yang paling sukses dalam sejarah Piala Dunia FIFA dalam hal ekonomi," katanya.



"Kami punya 500 juta orang di tiga negara ini. Ini akan menjadi Piala Dunia yang luar biasa sukses secara finansial dan ekonomi."



Wilayah CONCACAF difavoritkan menjadi tuan rumah turnamen 2026 setelah FIFA dengan cepat membatasi Eropa dan Asia kembali mengajukan penawaran.



Afrika, yang hanya menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2010 di Afrika Selatan, masih bisa mengajukan penawaran dan kemungkinan calonnya Maroko.



Presiden baru Konfederasi Sepak Bola Afrika (Confederation of African Football/CAF) Ahmad Ahmad mengatakan dia akan mendukung upaya semacam itu, demikian menurut warta kantor berita Reuters.



