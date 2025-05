3 Ulah Pemain Chelsea, Diego Costa, yang Lolos dari Wasit

TEMPO.CO, Jakarta - Seusai pertandingan derby Chelsea versus Arsenal di Stamford Bridge, Sabtu malam lalu, 19 September 2015, manajer Arsenal Arsene Wenger mengeluarkan komentar miring soal pemain Chelsea, Diego Costa. Wenger kesal atas perilaku Costa terhadap Laurent Koscielny.



"Diego Costa bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak mendapatkan hukuman apa-apa, tapi setiap orang yang merespon tindakannya akhirnya mendapatkan kartu merah. Ini perilaku yang tidak bisa diterima," kata Wenger.



Ini memang bukan yang pertama Diego Costa terlibat insiden. Laman Soccerlens mencatat beberapa kejadian di mana pemain kelahiran Brasil itu membuat ulah. Berikut ini tiga di antaranya:



1. Diego Costa vs Gabriel Paulista (Atletico Madrid vs Villarreal)

Insiden antara Diego Costa dan Gabriel Paulista di Stamford Bridge, Sabtu malam lalu, bukanlah yang pertama. Saat masih bermain di Liga Spanyol, keduanya sudah pernah terlibat perselisihan.



Waktu itu, pada 2013, Diego Costa bermain untuk Atletico Madrid, sedangkan Gabriel Paulista bermain untuk Villareal. Dalam video yang diunggah, Soccerlens, terlihat Diego Costa menyikut perut Gabriel diam-diam. Gabriel lalu terjatuh sambil merintih kesakitan. Video itu tidak memberi kejelasan apakah wasit kemudian memberi kartu kepada Diego Costa.

2. Diego Costa vs Emre Can (Chelsea v Liverpool)

Di semifinal Capital One Cup, Januari lalu, Diego Costa terlihat sengaja menginjak kaki kanan pemain Liverpool, Emre Can. Pemain Jerman itu kesakitan. Beruntung dia tidak mengalami cedera. Wasit yang memimpin pertandingan itu pun tidak memberi ganjaran kartu kepada Diego Costa. Ulah yang sama pun dia lakukan kepada Martin Skrtel di pertandingan itu.



3. Diego Costa vs Sergio Ramos dan Pepe (Atletico Madrid vs Real Madrid)

Saat derby antara Atletico Madrid dan Real Madrid pada 2012, Costa berkali-kali melakukan tindakan nakal kepada Sergio Ramos dan Pepe, mulai dari menggunakan tangannya untuk mendorong wajah lawan saat duel, sampai meludah.



