TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea mampu memantapkan posisinya di puncak klasemen Liga Primer Inggris setelah menang 2-0 di kandang Stoke City, Selasa dinihari tadi, 22 Desember 2014. Kini The Blues terpaut tiga angka dari Manchester City yang ada di bawahnya. (Baca: Tekuk Stoke 2-0, Chelsea Tetap di Puncak)



Manajer Chelsea Jose Mourinho sangat puas dengan permainan timnya. Ia setidaknya mengamati ada empat aspek dalam permainan timnya di laga ini.



"Tim bermain sebagai sebuah tim, mereka menyatu dan menghadapi gaya lawan yang sulit," kata pelatih asal Portugal itu.



Dalam laga itu, Chelsea unggul berkat gol John Terry dan Cesc Fabregas. Mourinho pun kemudian mengungkap dua aspek lain dari permainan timnya di laga itu. "Pemain kreatif kami tak takut, pemain bertahan kami sangat solid," kata dia. "Hanya dengan performa tim hebat seperti ini kami bisa sukses mengalahkan Stoke."



Pelatih berjulukan The Special One itu juga memuji soal adaptasi permainan timnya saat menghadapi Stoke yang terkenal dengan gaya permainan kerasnya. "Kami beradaptasi dengan baik gaya mereka," kata Mourinho. "Ketika mereka mendapat bola, kami beradaptasi dengan baik. Ketika menguasai bola, kami berusaha tak kehilangan identitas."



Dalam laga berikut, 26 Desember, Chelsea akan melawan West Ham, yang saat ini berada di posisi keempat klasemen.



DAILY MAIL | NURDIN



