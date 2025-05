TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris memiliki tradisi boxing day. Itulah pertandingan yang digelar sehari setelah Natal, tepatnya Jumat hari ini, 26 Desember 2014.



Boxing day sendiri merupakan sebutan masyarakat Inggris, dan juga Eropa, untuk tanggal 26 Desember. Di sana, hari kedua Natal itu dikenal sebagai tradisi pemberian hadiah (boxes) para orang berpunya kepada yang tak mampu. Dari kata boxes itu pula lahir penyebutan boxing day.



Berikut ini sejumlah fakta tentang boxing day Liga Inggris.



1. Ada 20 pertandingan yang akan berlangsung hari ini. Berikut ini jadwalnya: Chelsea vs West Ham, Manchester United vs Newcastle, West Brom vs Manchester City, Arsenal vs QPR, Burnley vs Liverpool, Crystal Palace vs Southampton, Everton vs Stoke, Leicester vs Tottenham, Sunderland vs Hull, dan Swansea vs Aston Villa. (Baca: Natal dan Tahun Baru, Periode Sibuk Liga Inggris)



2. Manchester United bisa disebut sebagai raja boxing day. Si Setan Merah hanya kalah sekali dari 22 laga boxing day. Satu-satunya kekalahan itu adalah dari Middlesbrough (3-1) pada 2002. Arsenal juga cukup jago saat berlaga pada boxing day, yakni menang 15 kali dari 22 laga sejak 1992.



3. Tim yang memiliki rekor terburuk adalah Aston Villa, yang hanya menang tiga kali. Sedangkan Liverpool belum bisa meraih kemenangan dalam boxing day sejak kepergian Rafael Benitez pada 2010.



4. Pemain paling banyak mencetak gol pada laga boxing day adalah Robbie Fowler yang mampu menyumbang delapan gol buat Liverpool dan Manchester City antara 1994 hingga 2004. Thierry Henry dan Robbie Keane masing-masing mencetak enam gol, sama dengan Theo Walcott (Arsenal).



DAILY MAIL | NURDIN



