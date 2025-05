4 Kesimpulan Penting Setelah Real Madrid Cukur Espanyol 6-0

TEMPO.CO, Jakarta - Real Madrid berhasil meraih kemenangan besar dengan skor 6-0 saat menjamu Espanyol dalam laga lanjutan La Liga Spanyol, Senin dinihari, 1 Februari 2016. Berikut ini sejumlah fakta terkait dengan hasil pertandingan ini:



1. Pengaruh positif Zidane

Sempat terhenti di laga ketiga, pesta gol Real Madrid bersama pelatih Zinedine Zidane kembali berlangsung. Dalam empat laga yang dijalaninya, Zidane meraih hasil 5-0 (vs Deportivo), 5-1 (vs Sporting Gijon), 1-1 (vs Real Betis), 6-0 (vs Espanyol). Zidane, yang baru menggantikan Rafael Benitez, tampaknya mampu membangkitkan potensi pemainnya di depan gol, hanya masih perlu lebih mengasah konsistensi mereka.



2. Penebusan Ronaldo

Cristiano Ronaldo yang mandul dalam laga melawan Betis memborong tiga gol ke gawang Espanyol, termasuk satu dari titik penalti. Hat-trick itu menjadi yang ke-39 sepanjang kariernya. Tiga gol itu juga mengantarkan dia mengumpulkan 19 gol pada musim ini, menyamai Luis Suarez (Barcelona) yang memuncaki klasemen pencetak gol terbanyak dan unggul satu gol atas Karim Benzema. Rapor Ronaldo dalam laga itu adalah 86 persen akurasi umpan, 5 tembakan, dan 3 gol.



3. Benzema Tetap Tajam

Diganggu isu miring di luar lapangan, yakni soal keterlibatan dalam pemerasan dengan video seks, Karim Benzema tetap tak kehilangan ketajamannya di lapangan. Ia menyumbang satu gol ke gawang Espanyol. Itu menjadi gol ke-18 di La Liga yang ia ciptakan sepanjang musim ini.



4. Jalan juara belum terbuka

Kemenangan ini belum mengubah posisi Real Madrid dalam klasemen. Tim asuhan Zidane itu kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 47 dari 22 laga, tertinggal 1 angka oleh Atletico Madrid yang berada di atasnya serta terpaut 4 angka dari Barcelona di posisi pertama dan masih memiliki satu laga tertunda. Artinya, untuk menjadi juara, Madrid tak hanya harus terus menang, tapi juga harus berharap Barca dan Atletico berkali-kali terpeleset.



FOOTBALL ESPANA | NURDIN