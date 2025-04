4 Perkembangan Terkini Transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Rumor soal transfer penyerang muda Prancis yang bermain di AS Monaco, Kylian Mbappe, terus bergulir. Selasa kemarin, pemuda berusia 18 tahun itu dikabarkan menjadi pemain termahal di dunia karena Real Madrid sudah sepakat untuk membelinya dari AS Monaco dengan harga 161 juta pound sterling atau sekitar Rp 2,7 triliun.



Berikut sejumlah fakta dan perkembangan yang muncul terkait dengan kepindahan pemain muda berbakat tersebut:



Baca: Dibeli Real Madrid Rp 2,7 T, Kylian Mbappe Jadi Pemain Termahal



1. Kabar bahwa Real Madrid sudah setuju untuk membeli Mbappe seharga Rp 2,7 triliun baru dirilis media mengandalkan sumber anonim. Berita soal putusan Madrid untuk mengontraknya selama 6 tahun dan meminjamkannya kembali ke Monaco juga belum ada konfirmasi sama sekali.



2. Perkembangan terbaru yang muncul, kepindahan ke Real Madrid itu masih mungkin gagal.

Saat ini Manchester City disebutkan siap memberikan harga dan kontrak lebih menggiurkan untuk Mbappe. Pelatih City, Pep Guardiola, memilih menghindar ketika ditanya soal ini. "Mbappe masih di Monaco, masih jadi milik tim itu. Apapun dapat terjadi, dan kami sedang memilih pemain yang ada di pasar. Ada banyak pilihan di sana," kata Guardiola.



Baca: 7 Fakta Kylian Mbappe, Pemain Termahal Dunia Milik Real Madrid



3. Paris Saint-Germain (PSG) juga disebut-sebut dalam urusan kepindahan Mbappe dari AS Monaco. Klub asal ibukota Prancis yang dimiliki perusahaan investasi dari Qatar, Oryx Qatar Sports Investments, itu kabarnya bersedia membeli Mbappe dengan harga dua kali lipat dari yang ditawarkan Madrid.



4. AS Monaco sendiri dikabarkan menolak seluruh tawaran dari klub-klub peminat Mbappe. Namun, lagi-lagi bantahan itu pun baru muncul di media tanpa ada kutipan resmi dari klub yang bersangkutan. Namun, manajer AS Monaco, Leonardo Jardim, pernah berkomentar bahwa dirinya menginginkan Mbappe bertahan. "Saya belum ngobrol dengannya. Namun saya berharap, dia tetap bertahan bersama kita. Saya yakin, dia dan klub akan membuat keputusan yang terbaik," ujarnya.



Baca: Top 5 Berita Bola Hari Ini: Mbappe, Neymar, Morata, Evan Dimas



Kabar soal Kylian Mbappe tampaknya masih akan terus bergulir dan menjajikan banyak kejutan.



DONNY WINARDI