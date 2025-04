TEMPO.CO, Jakarta – Asosiasi sepak bola Eropa, UEFA, telah menyelesaikan undian babak 16 besar Liga Europa 2017, Jumat, 24 Februari 2017. Pertandingan leg pertama akan berlangsung pada 9 Maret 2017, sedangkan leg kedua pada 16 Maret 2017.



Manchester United (MU) akan menghadapi klub Rusia, Rostov. Sementara Roma akan menghadapi Lyon.



Berikut ini lima fakta soal hasil undian babak 16 besar Liga Europa 2017.



1. Manchester United (MU) dan Anderlecht adalah dua klub yang juga lolos ke babak 16 besar Liga Europa pada musim 2015/2016.



2. MU juga pernah menghadapi klub Rusia dalam kompetisi Eropa 2009. Saat itu, mereka menghadapi CSKA Moskow di babak grup Liga Champions. United ditahan imbang 1-1 dalam laga tandang, lalu menang 1-0 di Old Trafford.



3. Gent vs Genk adalah pertandingan all-Belgian kedua yang terjadi di sejarah kompetisi UEFA. Mechelen mengalahkan Anderlecht 3-0 secara agregat pada musim 1988/1999.



4. Kobenhavn (Denmark) dan Ajax pernah bertemu di babak kedua Piala UEFA musim 2001/2002. Kobenhavn menang 1-0 secara agregat berkat gol pada menit-menit akhir Niclas Jensen dalam pertandingan leg kedua di Amsterdam.



5. Roma mengalahkan Lyon 2-0 dalam pertandingan Liga Champions musim 2006/2007. Saat itu, Fransesco Totti mencetak gol.



Dan ini hasil undiannya:



Rostov (Rusia) vs Manchester United (Inggris)

Celta (Spanyol) vs Krasnodar (Rusia)

APOEL (Cyprus) vs Anderlecht (Belgia)

Schalke (Jerman) vs Moenchengladbach (Jerman)

Lyon (Prancis) vs Roma (Italia)

Olympiacos (Yunani) vs Besiktas (Turki)

Gent (Belgia) vs Genk (Belgia)

Kobenhavn (Denmark) vs Ajax (Belanda)



