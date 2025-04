TEMPO.CO, Jakarta - Zlatan Ibrahimovic mencetak tiga gol saat mengantar Manchester United menundukkan klub Prancis, Saint-Etienne, dengan skor 3-0 pada leg pertama 32 besar Liga Europa di Stadion Old Trafford, Jumat dinihari. Hasil ini membuat United akan mengemban tugas mudah saat menjalani laga kedua minggu depan.



Berikut ini sejumlah fakta terkait dengan catatan gol Ibrahimovic dan kemenangan United.



- Hat-trick itu merupakan kali pertama yang dicetak Ibrahimovic untuk United. Sepanjang karier seniornya, ia sudah mengumpulkan 17 hat-trick atau 11 sejak musim 2013/2014.



- Ibrahimovic kini sudah terlibat dalam 28 gol dari 35 laga untuk United, di antaranya mencetak 22 gol dan menyumbang 6 assist. Pemain 35 tahun ini kini jadi top scorer di klub itu.



- Ibra mencetak gol paling banyak ke gawang St-Etienne (15) ketimbang ke klub lain sepanjang kariernya.



- Kini, United mampu memenangi tiga pertandingan Liga Europa secara beruntun tanpa kebobolan. Pertandingan pertama pada November 2010, saat mereka masih dilatih Sir Alex Ferguson.



- United juga tak terkalahkan selama 20 laga terakhir di Old Trafford dalam berbagai kompetisi, termasuk lima kali seri. Mereka mencetak 43 gol, 11 kali tak kebobolan, dan hanya kemasukan 9 gol. MU juga tak pernah kebobolan gol yang berasal dari permainan terbuka di Old Trafford sepanjang 2017.



