TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga Primer Inggris musim 2015/2016 sudah berakhir dengan menghasilkan Leicester City sebagai juara. Selama hampir setahun kompetisi berlangsung, banyak hal menarik terjadi. Berkat kehadiran Twitter, para suporter pun bisa lebih leluasa mencurahkan emosinya terkait dengan berbagai peristiwa itu.



Mirror mencatat lima kejadian yang paling mendapat perhatian netizen sepanjang musim ini yang dilihat dari banyaknya cuitan terkait dengan peristiwa itu. Inilah lima peristiwa tersebut.



1. Akhir laga Chelsea vs Tottenham di Stamford Bridge pada 2 Mei 2016. Hasil seri dalam laga itu membuat Leicester bisa memastikan gelar juara.

Respons netizen: 187 ribu cuitan per menit.



2. Danny Welbeck yang mencetak gol pada menit akhir membuat Arsenal bisa mengalahkan Leicester 2-1 pada 14 Februari 2016.

Respons netizen: 51 ribu cuitan per menit.



3. Marcus Rashford mengantar Manchester United unggul 2-0 atas Arsenal pada 28 Februari 2016.

Respons netizen: 49 ribu cuitan per menit.



4. Eden Hazard menyamakan kedudukan menjadi 2-2 saat Chelsea menjamu Tottenham, sehingga Leicester menjadi juara pada 2 Mei lalu.

Respons netizen: 49 ribu cuitan per menit.



5. Alexis Sanchez membawa Arsenal unggul 3-0 atas MU pada 4 Oktober 2015

Respons netizen: 47 ribu cuitan per menit.



