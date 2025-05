5 Isu Krusial dalam Laga Manchester United Vs CSKA Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United akan menjamu CSKA Moskow dalam laga penyisihan Grup B Liga Champions di Old Trafford, Rabu dinihari, 4 November 2015. Tim berjulukan Setan Merah itu akan tampil membawa masalah karena terus gagal menang dalam empat laga terakhirnya, termasuk ditahan CSKA 1-1 dalam pertemuan sebelumnya, 22 Oktober lalu. MU belum sekali pun mencetak gol di waktu normal alias 90 menit dalam tiga laga terakhir di semua kompetisi. (Baca: Jadwal dan Siaran Langsung Liga Champions Malam Ini)



Dengan latar belakang seperti ini, ada lima hal yang layak diperhatikan dalam laga nanti.



1. Akankah paceklik gol itu berakhir?

Terakhir kali pemain MU mencetak gol adalah saat bertanding di kandang CSKA. Saat itu Anthony Martial membobol gawang Igor Akinfeev dengan sundulannya. Sejak itu, MU tak pernah mencetak gol dalam 325 menit. Problem inilah yang harus diselesaikan oleh Louis van Gaal.



2. Siapa yang akan mencetak gol?

Ini pertanyaan sulit. Wayne Rooney, yang jadi andalan di lini depan, saat ini tampaknya tengah kekurangan rasa percaya diri. Terlebih setelah dia banyak disorot menyusul paceklik gol yang dialami MU. Tapi kecil kemungkinan Van Gaal akan meminggirkannya. Martial saat ini jadi pemain tertajam MU. Tapi ia belakangan terpinggirkan di posisi sayap kiri. (Baca: Anomali Wayne Rooney: Gol Kian Seret, Rezeki Kian Melimpah)



3. Adakah peluang dia digeser ke tengah?

Kecil. Van Gaal diperkirakan tak akan menempuh langkah ini dengan konsekuensi Rooney merasa disalahkan dan akhirnya performanya makin melorot. (Baca: Man United vs CSKA Malam Ini, Van Gaal Punya Taktik Kejutan)



4. Seberapa besar peluang MU menang?

Kecil bila melihat rekor tim itu saat melawan tim Rusia. Klub raksasa Inggris tersebut tak pernah bisa mengalahkan tim Rusia di Old Trafford dalam tiga kesempatan. MU hanya menang sekali dalam delapan pertemuannya dengan tim Rusia. Tapi kemenangan itu terjadi pada 2009, saat gol Antonio Valencia memastikan MU menang atas CSKA di kandangnya.



5. Siapa pemain CSKA yang paling berbahaya buat MU?

Seydou Doumbia, asal Pantai Gading. Dialah yang mencetak gol ke gawang MU saat kedua tim bermain 1-1 pada bulan lalu. Doumbia juga sudah mencetak lima gol dalam empat pertemuan dengan klub Manchester lain, yakni Manchester City. Nama lain yang layak jadi sorotan adalah Zoran Tosic, yang pernah tampil lima kali untuk MU. Ia akan terdorong untuk membuktikan diri dalam laga ini.



SOCCERLENS | NURDIN



Baca:

Isi Laporan Soal PSSI yang Bikin FIFA Kaget depan Jokowi

Di Hadapan Utusan FIFA, Jokowi Bilang Tak Puas dengan PSSI

Ini Empat Hasil Pertemuan Presiden Jokowi dengan FIFA