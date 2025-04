5 Jadwal Liga Inggris yang Layak Ditunggu

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris sudah mulai bergulir pada akhir pekan ini. Laga Arsenal kontrak Leicester City menjadi pembuka pada Sabtu dinihari tadi. Lima laga panas masih tersisa untuk, berikut 4 laga panas yang tersaji pada akhir pekan ini, tiga pada Sabtu ini dan dua lainnya berlangsung Ahad besok:



Inilah laga-laga tersebut:



1. Watford vs Liverpool

(Sabtu, 12 Agustus 2017; pukul 18:30 WIB; beIN Sports 1)



Liverpool akan menghadapi ujian pertamanya musim ini di kandang Watford, Stadion Vicarage Road pada Sabtu malam nanti. Mereka pun mendapat kritikan karena tak cukup agresif di bursa transfer. Liverpool hanya mendatangkan Mohamed Salah, Dominic Solanke dan Andrew Robertson. Meskipun demikian, Manajer Jurgen Klopp tampak sudah cukup bahagia dengan skuadnya.



Sementara kubu lawan memiliki sejumlah amunisi baru yang ingin mereka uji. Watford mendatangkan penyerang Andrey Gray serta Richarlison. Di lini tengah ada juga eks punggawa Manchester United Tom Cleverly dan eks pemain Chelsea Nathaniel Chalobah.



2. Chelsea vs Burnley

(Sabtu, 12 Agustus 2017; pukul 21:00 WIB; beIN Sports 1)



Upaya Chelsea untuk mempertahankan mahkota juara Liga Inggris menemui jalan mudah pada awal musim ini. Mereka akan menyambut klub promosi Burnley di Stadion Stamford Bridge pada Sabtu malam nanti. Laga ini akan menjadi pembuktian yang sempurna bagi penyerang Alvaro Morata yang menjadi pengganti Diego Costa.



Maklum, sejak diboyong dari Real Madrid bulan lalu dia belum sekali pun menyumbangkan gol untuk Chelsea. Antonio Conte juga harus menjadikan laga ini sebagai ajang untuk mencari pengganti Nemanja Matic di lini tengah timnya.



3. Brighton vs Manchester City

(Sabtu, 12 Agustus 2017; pukul 23:30 WIB; beIN Sports 1)



Manchester City digadang-gadang sebagai calon kuat juara Liga Inggris musim ini. Hal itu tak lepas dari bagaimana Pep Guardiola menambah amunisi baru untuk skuadnya pada bursa transfer ini. Kyle Walker, Danilo, Ederson, hingga Bernardo Silva dan Benjamin Mendy menjadi pembelian mahal Guardiola musim ini.



Laga melawan Brighton pada Sabtu mendatang akan menjadi ujian pertama pasukan mahal Manchester biru. Di atas kertas, City jelas unggul dalam segala hal dari Brighton. Namun pasukan asuhan Chris Hughton tentu punya semangat berlebih karena tak ingin kalah pada laga pertamanya di kasta tertinggi Liga Inggris itu.



4. Newcastle United vs Tottenham Hotspur

(Ahad, 13 Agustus 2017; pukul 19:30 WIB; beIN Sports 1)



Newcastle United kembali ke divisi utama Liga Inggris setelah semusim turun ke divisi kedua. Naasnya bagi The Magpies, mereka harus langsung berhadapan dengan Tottenham Hotspur yang musim lalu merupakan runner up Liga Inggris.



Mantan penyerang Newcastle United, Michael Owen, menilai skuad asuhan Rafael Benitez belum cukup kuat untuk menghadapi Spurs. Meskipun demikian, keuntungan bermain di kandang sendiri bisa membuat mereka sedikit memberikan perlawanan.



5. Manchester United vs West Ham

(Ahad, 13 Agustus 2017; pukul 22:30 WIB; beIN Sports 1/RCTI)



Laga Manchester United kontra West Ham akan sangat emosional bagi Javier Hernandez. Penyerang Mesksiko yang dibeli West Ham dari Bayer Leverkusen itu pernah berseragam Manchester United saat masih ditangani Alex Ferguson.



Naas bagi Chicharito, kehadiran Louis van Gaal membuat dia harus hengkang dari Stadion Old Trafford. Dia pun kembali bersinar bersama Leverkusen sebelum kembali ke Inggris. Meskipun mengaku memiliki banyak kenangan indah di United, Chicharito menyatakan akan tetap profesional.



FEBRIYAN