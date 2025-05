TEMPO.CO, Jakarta - PT Gelora Trisula Semesta (GTS) selaku operator Indonesia Soccer Championship (ISC) merilis jumlah pengeluaran klub peserta kompetisi. Selama setengah musim, ada lima tim dengan pengeluaran terendah yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 5 miliar.



"Hampir separuh musim berlalu, tim patuh dalam hal keuangan, termasuk juga pembayaran gaji pemain. Setidaknya ada dua tim yang pengeluarannya di atas Rp 10 miliar dan lima tim di bawah Rp 5 miliar," kata Direktur Utama PT GTS Joko Driyono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 29 Juni 2016.



Lima klub dengan pengeluaran di bawah Rp 5 miliar termasuk dengan gaji pemain adalah PS TNI, Persela Lamongan, Persegres Gresik United, Bhayangkara Surabaya United, dan Perseru Serui.



Joko mencontohkan, pengeluaran gaji PS TNI tidak besar disebabkan oleh sistem pemainnya berstatus karyawan atau pegawai tetap yang sudah memiliki standar gaji seperti TNI. Sedangkan tim lainnya karena memang tidak memiliki porsi gaji pemain yang besar.



Sedangkan tim yang memiliki pengeluaran terbesar selama kompetisi ISC adalah Arema Cronus dan Persib Bandung. Termasuk dengan gaji pemain, pengeluaran kedua tim tersebut tercatat di atas Rp 10 miliar.



Sementara itu, terkait dengan kegiatan perekonomian, dampak langsung terhadap kegiatan di dalam stadion secara operasional GTS mencatatkan sebanyak US$ 64 juta, sedangkan pengaruh tidak langsung GTS dan klub senilai US$ 24 juta. Total rata-rata perputaran operasional mencapai US$ 51 juta.



Kemudian, terkait dengan lapangan pekerjaan, digelarnya kompetisi ISC telah membuka peluang kerja untuk 17 ribu orang. Lapangan kerja baru secara langsung sebanyak 4.000, peluang kerja lapangan kerja secara tidak langsung sebanyak 3.000, dan total lapangan kerja secara luas adalah 10 ribu lapangan kerja.



Untuk dana perputaran ekonomi di luar stadion, pengaruh tidak langsung atas pengunjung hadir sebesar US$ 94 juta. Kemudian, lapangan pekerjaan yang tidak terkait dengan kegiatan dalam stadion membuka peluang 29 ribu lapangan kerja. Dengan rincian dampak langsung dengan kompetisi sebanyak 22 ribu lapangan kerja dan dampak tidak langsung 7.000 lapangan kerja.



