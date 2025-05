5 Sorotan Terkait Kepindahan Sterling ke City

TEMPO.CO, London - Manchester City akhirnya mendapat buruan utamanya di musim panas ini lewat drama yang cukup panjang. Namun beberapa perdebatan masih menggantung terkait rekrutan anyar mereka, Raheem Sterling.



Gaya bermain yang belum tentu cocok dengan kebutuhan tim, proses kepindahan yang berlarut-larut, serta harga pembeliannya merupakan pertanyaan yang ada di kepala penggemar City dan penggemar sepak bola lain.



Berikut 5 hal yang patut diperhatikan di balik kepindahan Sterling ke City.



1. Kesepakatan

Sebenarnya Liverpool hanya menerima £44 juta atau Rp 918 miliar namun akan naik 5 juta pound berdasarkan performanya nanti. City awalnya mengajukan tawaran pertama sebesar £25 juta dengan tambahan. Ditolak, City kembali menyodorkan proposal bernilai £35 juta dan bertambah hingga £40 juta.



The Reds pun akhirnya menerima ketika angka yang diajukan The Citizens mencapai £49 juta atau Rp1 triliun. Liverpool punya alasan melakukan itu karena mereka punya kewajiban membayar 20 persen hasil penjualan Sterling ke bekas klubnya QPR saat hijrah di usia 15 tahun.



"Dari sudut pandang Liverpool, nilai kesepakatan ini sangat bagus dan pujian harus disematkan kepada pemilik klub yang telah melakukan hal hebat di saat situasi sulit seperti ini," ungkap mantan wakil kapten Liverpool Jamie Carragher.



2. Di Posisi Apa Sterling Bermain?

Kecuali Joe Hart, Manchester City bukan tempat yang ramah bagi pemain tanah airnya sendiri. James Milner, Micah Richards, Jack Rodwell, dan Scott Sinclair kesulitan menembus tim reguler City. Sterling pun masih harus bersaing di lini sayap yang dihuni nama-nama seperti David Silva, Samir Nasri, dan Jesus Navas.



Mantan kapten City Rodney Marsh yakin Sterling akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. "Saya tidak berpikir dia akan langsung tampil sebagai pemain inti kecuali sesuatu yang luar biasa terjadi di pramusim," ujar Marsh.



3. Harga yang Fantastis

Banyak pertanyaan untuk nilai transfer pemuda 20 tahun kelahiran London ini yang membuatnya berstatus pemain Inggris termahal. Tahun lalu Sterling hanya bisa menceploskan satu gol dalam 15 penampilan dari keseluruhan 7 gol dan 7 asis selama satu musim di Liverpool. Bahkan catatan golnya tersebut turun 2 angka dari musim sebelumnya.



Meski bersinar di Piala Dunia, angka Rp 1 triliun plus sikapnya di luar lapangan membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Legenda Liverpool Jamie Carragher berpendapat lain. "Harga itu di luar kendali Raheem dan pantas atau tidak perdebatan itu bisa tanpa henti. Tapi ini lebih tentang kebangsaan dan potensi, tentang bagaimana ia bisa berkembang," kata mantan wakil kapten Steven Gerrard di Liverpool itu.



4. Biang Onar

Liverpool bermaksud membujuk Sterling setelah sang pemain ingin hengkang, namun urung setelah agennya yang bernama Aidy Ward berkomentar. Sang agen menyatakan Sterling tidak akan bertahan walaupun ditawari gaji £900.000 atau Rp 18 miliar per pekan. Terakhir menjelang tur pramusim Liverpool ke Asia, ia menolak diikutsertakan dan absen dua hari latihan dengan alasan sakit.



John Aldridge, eks penyerang Liverpool menganggap cara Sterling sangat buruk. "Pemain sekarang punya kekuatan sehingga jika mereka ingin pergi maka mereka pergi, tapi ada cara yang baik dan buruk. Dan sayangnya Raheem tidak bisa berpikir dengan baik dan ini semua terjadi," katanya.



5. Pandangan Fans

Eks penyerang City Carlos Tevez pernah menolak bermain saat diminta menggantikan pemain lain pada pertandingan kontra Bayern Munich di Liga Champions. Meski sempat bermain lagi di tim utama, penyerang Argentina itu akhirnya dijual ke Juventus. Menurut Carragher, sikap yang Sterling tunjukkan sebelum hengkang mirip dengan itu dan bisa merusak kariernya di masa depan.



Namun Marsh percaya pendukung The Citizens akan berada di belakang Sterling. "Saya tahu fans akan memberikannya kesempatan. Mereka brilian, mereka ingin melihatnya bermain dan mendapat kesempatan jika dia melakukan tugasnya dengan baik," pungkasnya.



BBC | BINTORO AGUNG S.