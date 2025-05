8 Partai Liga Champions Malam Ini, Man United Bisa Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Rentetan pertandingan terakhir Grup A sampi D Liga Champions akan berlangsung Rabu dinihari nanti. Sejumlah tim masih akan berebut tiket ke babak 16 besar di laga nanti. Inilah sekenario untuk masing-masing grup:



Grup A

Paris Saint-Germain vs Shakhtar Donetsk

Real Madrid vs Malmo

(siaran langsung Festival Orange TV, Rabu, pukul 02.45 WIB)



Skenario: Real Madrid dan PSG sudah lolos ke babak 16 besar, dengan Madrid sebagai juara grup. Shakhtar dan Malmo (sama-sama memiliki nilai 3) akan berebut tiket ke Liga Europa.



Grup B

PSV Eindhoven vs CSKA Moscow

Wolfsburg vs Manchester United

(siaran langsung RCTI/Bein Sports 1, Rabu, pukul 02.45 WIB)



Skenario: Saat ini Wolfsburg memiliki nilai 9, diikuti Manchester United (8) dan PSV Eindhoven (7). Wolfsburg akan lolos bila menang atau menahan seri United. Sedangkan United akan lolos bila menang, namun bisa tetap melaju bila mereka ditahan Wolfsburg, asal pada laga lain PSV gagal menang.



Grup C

Benfica vs Atletico Madrid

Galatasaray vs FC Astana



Skenario: Benfica dan Atletico, yang sama-sama mengemas nilai 10, sudah lolos dan akan berebut posisi juara grup. Galatasaray (nilai 4) dan FC Astana (3) akan berebut tiket Liga Europa.



Grup D

Manchester City vs Borussia M'gladbach

(siaran langsung Bein Sports 2/Quad Sports Orange TV, Rabu, pukul 02.45 WIB)

Sevilla vs Juventus

(siaran langsung Bein Sports 2, Rabu, pukul 02.45 WIB)



Skenario: Juventus (11) dan City (9) sudah lolos dan hanya akan berebut juara grup di laga terakhir ini. M'gladbach (5) dan Sevilla (3) akan berebut tiket ke Liga Europa.



UEFA | NURDIN