AC Milan Dikabarkan Minati Sanchez, Arsenal Bisa Untung Rp 721 M

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal bakal untung hampir 40 juta pound sterling atau sekitar Rp 721 miliar jika AC Milan jadi membeli Alexis Sanchez dari The Gunners pada bursa transfer Januari 2018.



Sanchez tetap tertahan di Arsenal setelah pada bursa transfer musim panas tahun ini gagal berlabuh di Manchester City. Gagal mendapatkan bintang Cile itu tahun ini, The Citizen kabarnya belum menyerah dan terus berusaha.



Persaingan Milan dan City mendapatkan Sanchez menjadi keuntungan tersendiri bagi Arsenal, yang musim ini masih tertatih-tatih di peringkat 4 klasemen Liga Inggris. Milan dikabarkan berani membayar Arsenal 75 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,4 triliun demi mendapatkan Sanchez. Jika itu terjadi, keuntungan Arsenal selama tiga musim memiliki Sanchez akan berlipat ganda.



Arsenal mengambil Sanchez dari Barcelona pada 2014 dengan harga 32 juta pound sterling atau Rp 577 miliar.



Memang belum jelas langkah Arsenal jika mendapatkan keuntungan besar dari transfer Sanchez. Pastinya, The Gunners saat ini sudah menawarkan perpanjangan kontrak selama empat tahun dengan gelandang serang, Jack Wilshere, yang sebelumnya dipinjamkan ke Bournemouth.



Pada Minggu akhir pekan ini, Arsenal akan menjamu Brighton & Hove Albion di Stadion Emirates dalam laga Liga Inggris 2017. The Gunners tidak akan diperkuat Mesut Ozil dan mungkin juga Laurent Koscielny, yang belum bugar benar dari cedera.



THE MIRROR