TEMPO.CO, Jakarta - Klub sepak bola Chelsea bertekad merebut kemenangan ketika menjamu Swansea City di Stamford Bridge, Sabtu malam ini. Ini sekaligus akan jadi pesta penghormatan untuk Frank Lampard.



Sesuai rencana, mantan pemain Chelsea itu akan dipersilakan melakukan lap of honour saat turun minum pertandingan.



Lampard baru saja memutuskan pensiun dari karier sepak bola profesional bulan ini. Klub terakhir yang dibela Lampard adalah New York City hingga November 2016.



Lampard adalah legenda hidup Chelsea. Selama 13 tahun berseragam The Blues, Lampard mampu mempersembahkan tiga gelar juara Liga Primer Inggris, empat Piala Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA, satu gelar juara Liga Champions Eropa, dan satu gelar juara Liga Europa.



Bahkan pria 38 tahun itu mencatatkan rekor pribadi di Chelsea sebagai pencetak gol terbanyak di klub. Lampard sukses mencetak 211 gol dari 648 laga di semua kompetisi. Tentu upacara penghormatan untuk Lampard akan tercoreng jika Chelsea malah kalah melawan Swansea City.



Hingga pekan ke-25 Chelsea mengumpulkan 60 poin dan The Citizen--julukan Manchester City--mengoleksi 52 poin. Swansea menempat urutan ke-15 dengan nilai 23.



SKY SPORTS | BBC | INDRA W