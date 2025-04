Agen: Neymar Akan Diperkenalkan PSG Akhir Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Agen Neymar, Wagner Ribeiro, buka kartu soal kepindahan kliennya dari Barcelona ke Paris Saint-Germain. Ia antara lain menegaskan bahwa Neymar akan dikenalkan sebagai pemain PSG pada akhir pekan ini.



Riberio menyatakan, PSG sudah sepakat dengan harga Neymar. "Mereka (PSG) akan membayar klausa (buyout) Neymar hari ini sehingga dia bisa diperkenalkan akhir pekan ini," kata Ribeiro kepada radio Spanyol Cadena COPE, Rabu.



Buyout dalam kontrak Neymar adalah senilai 222 juta euro atau sekitar Rp 3,5 triliun. Bila PSG benar menebus harga itu, maka Neymar akan menjadi pemain termahal dunia, memecahkan harga Paul Pogba saat dibeli Manchester United dari Juventus seharga 105 juta dolar AS (Rp 1,65 triliun).



Riberio menegaskan, bahwa kliennya sedang terbang meninggalkan Barcelona untuk merampungkan negosiasi kontrak dengan PSG. "Mereka (Neymar dan ayahnya) kini sedang di udara."



Four Four Two menulis, terbang yang dimaksud agennya itu bukanlah ke Paris, markas PSG. Neymar dan ayahnya akan bertemu perwakilan PSG di London, Inggris.



Neymar dikabarkan akan menyodori Neymar kontrak berdurasi lima tahun dengan gaji 550 ribu euro (Rp 6,95 miliar) per pekan.



Barcelona sendiri sudah merilis pernyataan yang mengumumkan bahwa Neymar telah memberi tahu mereka mengenai niatnya untuk pergi dan memastikan jumlah klausa buyout dia.



"Pemain Neymar Jr, ditemani ayah dan agennya, telah memberi tahu FC Barcelona pagi ini mengenai keputusannya meninggalkan klub ini dalam pertemuan yang diadakan di kantor klub," demikian pernyataan Barcelona seperti dikutip Reuters.



