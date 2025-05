Aji Santoso Laporkan Panitia Turnamen Banyuwangi ke Polisi

TEMPO.CO, Banyuwangi -- Eks pelatih Tim Nasional U-23, Aji Santoso, melaporkan Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Sunrise of Java Banyuwangi, Jawa Timur, Heriyanto ke Kepolisian Resor Banyuwangi, Rabu sore 6 Januari 2016. Laporan tersebut, kata Aji, karena Heriyanto belum membayar fee pemain U-23 saat berlaga di turnamen yang telah digelar 29 Juli - 3 Agustus 2015 sebesar Rp 200 juta.



Aji datang melapor ke Mapolres Banyuwangi sekitar pukul 14.30 WIB didampingi Imam Hambali, eks asisten pelatih. Sebagai bukti penguat, Aji membawa selembar surat kesanggupan membayar yang ditandangani Heriyanto alias Aliong di atas materai tertanggal 3 September 2015.



Aji menjelaskan, dia mau membawa Timnas U-23 berlaga di turnamen mini itu karena sudah lama mengenal Aliong. Apalagi saat itu, Aliong berjanji memberikan fee sebesar Rp 200 juta kepada Timnas U-23, sehari setelah pertandingan selesai. “Karena saya percaya, akhirnya saya mau bawa Timnas U-23 ke Banyuwangi,” kata mantan pemain Timnas tahun 1990-2000 ini.



Namun beberapa hari setelah pertandingan selesai, fee tak kunjung dibayarkan. Pria kelahiran Malang 6 April 1970 ini pun terpaksa mengeluarkan dana Rp 200 juta dari kocek pribadinya sebagai talangan honor pemain. Kemudian pada 3 September 2015, Aji datang ke Banyuwangi untuk menagih. Aji berhasil memaksa Aliong untuk membuat surat pernyataan bermaterai.



Dalam surat pernyataan itu, Aliong kembali menyanggupi akan membayar separuh uang Aji seminggu kemudian atau tanggal 10 September 2015. Separuhnya lagi akan dilunasi selama sebulan setelah perjanjian itu dibuat. Lagi-lagi, janji tinggal janji. “Aliong tak punya niat baik, sekarang dia tidak bisa dihubungi,” ujar bekas pelatih Persebaya Surabaya dan Persema Malang itu.



Aji mengancam, bila Aliong tak segera melunasi hutangnya itu, dia juga akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Banyuwangi.



Selain Timnas U-23 atau Indonesia All Star, turnamen mini Sunrise of Java itu diikuti oleh Arema Cronus, Bali United dan tim tuan rumah Persewangi Selection. Sebagai penyelenggara, panitia pelaksana menanggung seluruh biaya transportasi, akomodasi dan honor klub. Turnamen yang berhadiahkan satu unit mobil ini akhirnya dijuarai oleh Arema Cronus.



Hingga berita ini diturunkan, Tempo belum berhasil meminta konfirmasi kepada Heriyanto. Nomor telepon seluler yang biasanya dipakai Heriyanto, kini tak aktif lagi.



IKA NINGTYAS