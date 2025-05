Alex Oxlade-Chamberlain Berpeluang Jadi Pemain Inti Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Arsenal Arsene Wanger mengatakan Alex Oxlade-Chamberlain sedikit lagi menjadi bagian dari tim inti setelah pemain sayap 23 tahun itu mencetak dua gol dalam babak keempat Piala Liga Inggris melawan Reading.



Pada pertandingan hari Selasa malam waktu setempat "itu, The Ox", sapaan akrab "Oxlade-Chamberlain" membawa klubnya menang dengan skor 2-0.



Dua gol tersebut pun membuat perolehan total gol "The Ox", sapaan akrab "Oxlade-Chamberlain", di semua kompetisi bertambah menjadi lima gol. Ini menjadi pembuktian kualitas sang pemain setelah pada awal Oktober 2016 dia menyatakan akan mempertimbangkan masa depannya jika tidak mendapatkan kesempatan masuk tim utama.



"Dia tidak jauh lagi dari tim utama. Dia hanya perlu melanjutkan pekerjaannya dan bermain dengan semangat yang sama seperti melawan Reading (jika ingin menjadi pemain inti)," kata Wenger seperti dikutip Reuters, Rabu.



Pelatih asal Prancis itu senang dengan penampilan The Ox karena dia bukan hanya sudah belajar dari sayap langganan tim utama Theo Walcott tetapi juga sudah menekan posisi Walcott di sisi kanan penyerangan.



"Kadang kita merasa Oxlade-Chamberlain bertindak seperti dia tidak bisa menyarangkan gol dari depan gawang. Sekarang, kita bisa berharap kapan pun dia menguasai bola, sesuatu bisa terjadi. Dia kuat dan penyelesaiannya bagus.



Dia bekerja sangat keras dalam latihan dan dia berada di jalur yang sama dengan Walcott. Mereka saling membantu dan dapat bermain dengan baik di dua sisi sayap," tutur Wenger.



Arsenal saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris, hanya kalah selisih gol dengan pemimpin klasemen, Manchester City. Tim asal London ini akan menghadapi Sunderland di Stadium of Light, Sabtu.



ANTARA