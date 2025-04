Alexis Sanchez Putuskan Hengkang dari Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Alexis Sanchez memastikan bahwa dirinya tak ingin bertahan di Arsenal pada musim depan. Dia menyatakan bahwa dirinya telah mengutarakan niatannya untuk hengkang dan saat ini sedang menunggu respon dari manajemen klub itu.



Sanchez yang belum bergabung bersama tim Arsenal dalam latihan dan tur pra musim di Australia menyatakan bahwa keputusannya untuk hengkang telah bulat. Keputusan itu didorong oleh keinginannya untuk bermain dan memenangkan Liga Champions.



Baca: Video Arsenal Pasang 11 Pemain di Gawang, Tetap Kebobolan



"Saya ingin bermain dan memenangkan Liga Champions. Saya telah memimpikan hal itu sejak saya kecil," ujarnya kepada media di tanah kelahirannya, Cile.



"Keputusan itu kini bukan bergantung pada saya. Saya harus menunggu keputusan Arsenal," lanjutnya.



Arsenal berharap Alexis Sanchez mau memperpanjang kontraknya yang akan tersisa satu tahun lagi. Eks punggawa Udinese dan Barcelona itu merupakan lumbung gol utama The Gunners selama dua musim terakhir.



Baca juga: Arsenal Siap Jual Murah Jack Wilshere karena Terus Cedera



Namun Sanchez terus berupaya untuk keluar dari Emirates Stadium dengan mematok bayaran setinggi langit. Dia meminta gaji sebesar 300 ribu pound sterling per pekan atau sekitar Rp 5,2 miliar per pekan.



Dua klub raksasa Eropa, Manchester City dan Bayern Munchen disebut tertarik memakai jasa pemain berusia 28 tahun itu. Namun Manajer Arsenal, Arsene Wenger, sempat menyatakan tak akan melego pemainnya itu ke sesama klub Liga Inggris jika terpaksa melepas Alexis Sanchez.



THE SUN| FEBRIYAN