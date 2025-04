TEMPO.CO, Barcelona - Jorge Messi, ayah Lionel Messi, telah meninggalkan Barcelona, Jumat silam, menyusul pembicaraan kontrak baru dengan para petinggi klub Catalonia yang belum mencapai titik temu. Jorge yang bertindak sebagai agen pemenang lima kali Ballon d’Or itu pun kembali ke Argentina. Perundingan tersebut penting karena kontrak Messi akan berakhir pada 30 Juni 2018.



Messi senior tiba di Barcelona sebelum kekalahan Barca dari Paris Saint-Germain pada pertemuan pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa. Situs AS melaporkan walaupun pertemuan berlangsung hangat, tidak tercapai kesepakatan antar-kedua pihak.



Kubu Barcelona menyampaikan keprihatinan mereka. Sejumlah anggota dewan klub khawatir perundingan ini akan memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan, sedangkan yang lainnya takut bahwa setiap hari yang berlalu, maka kesepakatan akan menjadi lebih mahal bagi Azulgrana.



Sejatinya Messi tetap ingin bertahan di Nou Camp, tapi dia tak akan berkompromi dengan tuntutan gajinya sekitar US$ 600 ribu per pekan atau US$ 35 juta per tahun setelah dipotong pajak. Permintaan kapten klub ini jauh lebih besar dibanding dua penyumbang gol Barca lainnya. Neymar dan Luis Suarez masing-masing mengantongi US$ 360 dan US$ 299 ribu per pekan.



Dua klub raksasa Eropa lain, yakni PSG dan Manchester City, dikabarkan siap menampung Messi jika kesepakatan kontrak tetap tidak tercapai dengan Barca.



THE SUN | AS | HOTMA SIREGAR



