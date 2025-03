Analisis dan Skenario Lengkap Peluang Timnas Indonesia untuk Lolos ke Piala Dunia 2026

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia menyisakan dua laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menang 1-0 saat menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam WIB, 25 Maret 2025, Tim Garuda kini berada di posisi keempat klasemen, yang merupakan zona lolos ke putaran keempat.

Seperti apa peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Simak penjelasan dan skenarionya di bawah ini: Jadwal Sisa Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 5 Juni 2025

Australia vs Jepang

Bahrain vs Arab Saudi

Timnas Indonesia vs Cina (17.00 WIB, live RCTI).

10 Juni 2025

Jepang vs Timnas Indonesia

Arab Saudi vs Australia

Cina vs Bahrain. Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia No Tim Main Gol Poin 1 Jepang 8 +22 20 2 Australia 8 +7 13 3 Arab Saudi 8 −2 10 4 Indonesia 8 −6 9 5 Bahrian 8 −8 6 6 Cina 8 −13 6 Regulasi Kualifikasi Dua tim teratas Grup C lolos langsung ke Piala Dunia 2026.

Peringkat tiga dan empat melaju ke putaran keempat, yang diikuti enam tim yang kan berebut dua tiket langsung ke Piala Dunia 2026 dan tiket playoff antarkontinen. Peringkat lima dan enam tersingkir. Skenario Lolos untuk Timnas Indonesia Ada dua peluang lolos dari Grup C. Kedua jalan itu masih terbuka bagi Timnas Indonesia. Yang pertama, lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan finis di peringkat pertama atau kedua. Kedua lolos ke putaran keempat dengan finis di posisi ketiga dan keempat.

Simak peluang Indonesia di kedua jalur itu: Peluang Lolos Langsung: Sangat Tipis Indonesia memiliki sembilan poin. Australia di posisi kedua mengemas 13 poin. Untuk bisa mengejar Australia, Indonesia harus menang dalam dua laga sisa (melawan Cina dan Jepang). Pada saat sama Australia harus terus kalah (melawan Jepang dan Arab Saudi) serta Arab Saudi (10 poin) harus kehilangan poin saat melawan Australia dan Bahrain. Melihat konsistensi penampilan Australia, skenario ini akan sulit terwujud. Peluang Lolos ke Putaran Keempat: Sangat Terbuka Indonesia sudah berada di zona tiga dan empat yang menjanjikan tiket ke putaran keempat. Artinya, dengan dua laga tersisa, peluang untuk melaju ke putaran keempat sangat terbuka.

Poin aman untuk bisa finis di posisi ketiga atau keempat diperkirakan berkisar 10-12 poin, berdasarkan tren kualifikasi zona Asia sebelumnya. Indonesia sudah memiliki sembilan poin. Karena itu minimal meraih satu poin lagi (imbang vs Cina) akan membuka peluang lolos. Tiket itu hampir pasti diraih bila mampu menambah tiga poin (menang vs Cina).

Skenario untuk Timnas Indonesia dalam dua laga sisa:

Menang vs China (5 Juni): Indonesia akan mengemas 12 poin, hampir pasti aman di posisi 3 atau 4, tergantung hasil Arab Saudi dan Australia.

Imbang vs Cina: Indonesia mengemas 10 poin, masih berpeluang posisi 4, tapi rentan disalip Bahrain/Cina jika mereka menang di laga lain.

Kalah vs Cina: Indonesia tetap sembilan poin dan berisiko turun ke posisi 5 jika Bahrain (vs Arab Saudi) atau Cina (vs Bahrain) menang.

Bila kalah dari Cina, Timnas Indonesia akan tetap bisa lolos bila mengalahkan Jepang di laga terakhir. Peluang itu berat tapi akan cukup terbuka bila Jepang yang sudah lolos menurunkan tim pelapis. Skenario Lain: Tersingkir Timnas Indonesia akan tersingkir bila finis di peringkat kelima atau keenam. Hal ini akan terjadi bila kalah dari Cina dan Jepang (tetap 9 poin), sementara Bahrain atau Cina meraih 3-6 poin tambahan. Faktor Penentu bagi Timnas Indonesia Laga kandang: Pertandingan melawan Cina pada 5 Juni 2025 akan menjadi kunci bagi Timnas Indonesia. Cina (6 poin) sedang dalam performa buruk (2 kali menang, 5 kalah), dan Indonesia punya rekor bagus di GBK (kandang).

Kekuatan Jepang: Laga tandang melawan Jepang (10 Juni) sangat berat, tapi hasil imbang akan jadi bonus besar. Posisi Jepang yang sudah lolos bisa menjadi faktor pembeda.