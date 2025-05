TEMPO.CO, Jakarta - Gelandang Manchester United, Anthony Martial, meraih gelar Player of the Month alias pemain terbaik sepanjang bulan September 2015. Ini pertama kalinya pemain Manchester United meraih gelar ini sejak Robin Van Persie meraihnya pada April 2013.



Anthony Martial dibeli Manchester United pada hari-hari terakhir penutupan bursa transfer musim panas akhir Agustus lalu dengan bandrol 36 juta pound sterling. Cukup fantastis untuk pemain berusia 19 tahun seperti dirinya.



Namun Anthony membuktikan dirinya pantas dibayar mahal. Anthony mencetak satu gol dalam debutnya melawan Liverpool dan mencetak dua gol saat Manchester United menekuk Southampton dengan skor 3-2 pada 20 September.



Total, Anthony telah mencetak tiga gol plus satu assist --umpan matang yang berbuah gol--dalam empat penampilannya di Liga Primer Inggris.



SKY SPORTS | DWI AGUSTIAR