Perbesar

Penyerang AS Monaco Dimitar Berbatov, mencetak gol ke gawang Arsenal yang dikawal David Ospina pada pertandingan leg pertama 16 besar Liga Champions di Stadion Emirates, London, 25 Februari 2015. AS Monaco menang 3-1 atas Arsenal. Action Images via Reuter

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini