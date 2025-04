Apakah Lukaku Sudah Selevel Ronaldo? Begini Jawaban Pemain MU Itu

TEMPO.CO, Jakarta - Romelu Lukaku tidak memandang dirinya sebagai penyerang yang lengkap namun optimistis mampu mengukir "sejarahnya sendiri" di Old Trafford.



Pemain internasional Belgia itu tiba di Old Trafford dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar 75 juta pound pada awal bulan ini, setelah menyumbang 25 gol di ajang liga untuk Everton musim lalu.



Ketika ditanyai apakah ia berada di level yang sama dengan penyerang-penyerang elit Eropa lainnya, termasuk Cristiano Ronaldo dari Real Madrid dan Robert Lewandowski dari Bayern Munchen, ia menjawab, "Tidak, tidak, tidak -- saya jauh dari level itu."



Baca: MU Menangi Derby, Lukaku-Rashford Dianggap Titisan Cole-Yorke



"Saya masih berusia 24 tahun. Saya tidak dapat mengatakan bahwa saya ini paket lengkap. Saya tidak dapat mengatakan saya sedang berada dalam masa kejayaan," kata mantan pemain Chelsea itu. "Masih ada banyak pekerjaan untuk dilakukan dan saya senang bahwa masih ada banyak pekerjaan untuk dilakukan. Itu berarti saya dapat menjadi lebih baik daripada saya sekarang."



Lukaku mengatakan memenangi trofi-trofi merupakan hal terpenting untuk dia dan ia bergabung dengan United setelah mendengar rencana pembangunan ulang tim yang dilakukan Jose Mourinho.



Manajer asal Portugal tersebut, yang sebelumnya bekerja dengan Lukaku di Chelsea, memimpin United meraih gelar Piala Liga dan Liga Europa pada tahun pertama masa kerjanya musim lalu.



"Ada pembicaraan yang saya lakukan dengan sang manajer yang paling meyakinkan saya, rencana-rencana, dan bagaimana ia ingin membangun ulang klub dan ia ingin saya menjadi bagian dari hal itu," tutur Lukaku.



Baca: Manchester United vs Manchester City 2-0: Video Gol Romelu Lukaku



"Saya selalu ingin bermain untuk klub setinggi ini. Sekarang saya berada di sini, saya ingin mengambil peluang saya dan berusaha memaksimalkannya semampu saya untuk klub," kata Lukaku.

"Bagi saya, ini semua mengenai kemenangan. Saya ingin menang dan sekarang saya berada di klub di mana kemenangan merupakan hal terpenting."



Lukaku diharapkan melakukan debutnya di Liga inggris untuk Manchester United di Old Trafford, saat melawan West Ham United pada 13 Agustus.



ANTARA