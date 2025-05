Arsenal Ditahan Sunderland, Suporter Minta Wenger Pergi

TEMPO.CO, Jakarta - Kemarahan suporter Arsenal kembali tersulut setelah tim London itu ditahan imbang tanpa gol oleh tuan rumah Sunderland dalam pertandingan pekan ke-35 Liga Primer Inggris pada Minggu malam. Hasil itu mengubur asa The Gunners untuk meraih titel juara Liga Primer musim ini. Secara matematis Arsenal tak mungkin lagi bisa mengejar perolehan angka Leicester City di puncak klasemen meskipun memenangi seluruh sisa pertandingan.



Arsenal saat ini menempati peringkat keempat dalam susunan klasemen sementara Liga Primer dengan koleksi nilai 64. Meskipun mampu memetik poin penuh dalam tiga pertandingan sisa musim ini, tetap saja The Gunners tak lagi bisa mengejar Leicester City yang telah mendulang nilai 76.



Selepas pertandingan kontra Sunderland, fans Arsenal pun memajang spanduk yang menghendaki pelatih berkebangsaan Prancis tersebut untuk meninggalkan Stadion Emirates, markas klub Meriam London. Bukan hanya terhadap Wenger, fans juga menginginkan pemilik klub Stan Kroenke juga untuk pergi lantaran ogah melakukan investasi pemain yang dipandang sebagai penghambat kemajuan klub tersebut. "Cinta tim benci rejim. Stan dan Wenger out," demikian bunyi spanduk itu.











Tuntutan suporter seperti ini sudah berkali-kali muncul di tribun saat Arsenal memetik hasil buruk. Salah satu poster yang kerap muncul berbunyi, "Saatnya perubahan. Arsenal FC, bukan Arsene FC."



Arsenal hanya menang tiga kali dalam sembilan pertandingan terakhir di ajang Liga Primer. Dengan hanya menduduki posisi keempat, jika bertahan hingga akhir musim, maka The Gunners harus melewati play off melawan wakil negara lain untuk masuk fase grup Liga Champions mudim depan.



Namun, posisi keempat itu pun belum bisa dijamin bakal mampu dipertahankan Alexis Sanchez dan kawan-kawan. Manchester United di peringkat kelima pasti tetap berhasrat untuk menjungkalkan Arsenal dari posisi keempat demi selembar tiket Liga Champions.



Perolehan nilai MU kini 59 atau lima angka di belakang Arsenal. Klub Setan Merah mempunyai satu pertandingan tabungan lebih banyak dibandingkan Arsenal. Dengan masih menyisakan empat pertandingan, MU tetap berpotensi melewati Arsenal yang menyisakan tiga laga.



BISNIS.COM