Arsenal Harus Lupakan Gelar Juara Jika Dikalahkan Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan pemain Arsenal, Robert Pires, mengatakan The Gunners harus melupakan mimpi merebut gelar juara Liga Inggris jika kalah dari Chelsea pada lanjutan kompetisi liga pekan ke-24 bertajuk Derby London, Sabtu besok.



Tim Meriam London akan menantang pemuncak klasemen sementara Chelsea dengan selisih sembilan poin menyusul kekalahan 2-1 Arsenal atas Watford pada Selasa (31/1) malam. Adapun The Blues juga tidak meraih poin maksimal saat ditahan 1-1 oleh Liverpool pada pertandingan tengah pekan ini.



Di sisi lain, Chelsea juga harus waspada karena pernah dikalahkan Arsenal 0-3 pada September 2016 di ajang Liga Premier. Untuk itu, Pires yang memenangi dua gelar sebagai pemain Arsenal berharap bekas timnya menuai hasil maksimal di Stamford Bridge.



"Ini akan sangat sulit setelah kami kalah melawan Watford pada pertandingan terakhir. Itu mengerikan," kata Pires kepada wartawan seperti dilansir ESPN, Jumat.



"Kami memiliki kesempatan lain pada Sabtu besok. Bagi saya ini sebuah final di Liga Premier. Jika Chelsea mengalahkan Arsenal, saya pikir Liga Premier telah selesai," kata bekas penyerang sayap Timnas Prancis itu.



"Chelsea bermain sangat baik, mereka adalah tim yang sangat bagus, sangat kompak. Mereka memiliki filosofi Italia, mereka bermain bersama. Mereka mungkin kuat tapi kami harus percaya pada kesempatan ini. Saya pikir ini adalah kesempatan terakhir," katanya.



Bekas bek Chelsea, Marcel Desailly, menilai Chelsea tidak akan peduli dengan hasil buruk yang diterima Arsenal saat dikalahkan Watford karena hal utama yang difokuskan Chelsea adalah bermain konsisten sepanjang musim.



"Bagi Chelsea itu tidak penting, Anda mempersiapkan laga secara normal. Itu pertandingan penting, sebuah derby, tapi itu bukan sesuatu yang penting bagi Chelsea, menang dan kalah. Yang penting adalah tampil konsisten sepanjang sisa musim ini. Kemudian Anda yakin memenangkan liga," pungkas Desailly.



