Arsenal Jadi Tim Unggulan, Arsene Wenger Cuek

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam empat tahun terakhir, Arsenal berhasil menembus babak 16 besar Liga Champions Eropa. Sayangnya, mereka selalu gagal lolos ke babak selanjutnya setelah dikalahkan Bayern Muenchen, Barcelona, dan AC Milan.



Kali ini, mereka kembali berlaga di babak 16 besar dengan menyandang status tim unggulan. Arsenal akan memulai perjuangannya di babak 16 besar dengan menjamu tim Prancis, Monaco, di Emirates Stadium, Kamis dinihari, 26 Februari 2015.



Manajer Arsenal Arsene Wenger cuek saja menghadapi tekanan status tim unggulan yang disandang Arsenal. "Kubu Prancis bisa saja memberi kami status favorit itu. Aku sama sekali tak terganggu," kata Wenger. "Banyak hal dipertaruhkan, tapi inilah pertandingan yang sangat aku idamkan."



Arsenal masih dilanda masalah karena banyak pemainnya yang cedera. The Gunners tak bisa menurunkan gelandang Jack Wilshere yang sedang dalam masa penyembuhan setelah menjalani operasi pergelangan kaki.



Pemain sayap, Aaron Ramsey, menderita cedera hamstring, dan Mikel Arteta masih berkutat dengan masalah pergelangan kaki. Abou Diaby juga tak bisa bermain karena cedera betis. Ada pun Mathieu Debuchy dalam rehabilitasi jangka panjang setelah menjalani operasi bahu.



Monaco bisa jadi lawan yang sangat menyulitkan Arsenal. Mereka lolos ke babak 16 besar setelah menjuarai grup C dan hanya kebobolan satu gol. Monaco memang belum pernah melawan Arsenal, tapi mereka punya pengalaman menghadapi tim-tim Liga Primer lain.



Pada 1997, Monaco pernah menyingkirkan Newcastle di Piala UEFA. Tahun berikutnya, Monaco menaklukkan Manchester United di Liga Champions. Monaco kembali menaklukkan tim raksasa Liga Primer lainnya, Chelsea, di semifinal Liga Champions 2004.



Penampilan Monaco di Ligue 1 Prancis juga sedang bagus. Monaco saat ini menempati peringkat keempat. Mereka mengumpulkan 12 kemenangan dan hanya kalah enam kali dari 25 pertandingan. Hebatnya lagi, Monaco baru kebobolan 19 gol. Mereka adalah tim yang paling sedikit kebobolan musim ini.



