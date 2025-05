TEMPO.CO, Jakarta - Dua laga awal, tak sekali pun poin diraih Arsenal. Setelah ditekuk Liverpool pada laga perdana, The Gunners kembali ditahan Leicester City dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris di King Power Stadium, Sabtu malam.



Hasil ini membuat tekanan buat pelatih Arsene Wenger untuk membeli pemain baru semakin menguat. "The Gooners—pendukung Arsenal—menginginkan bintang baru dalam bursa transfer musim panas ini, dan itu belum terjadi," kata legenda Arsenal, Ian Wright, seperti dikutip dari The Sun.



Sampai pekan ketujuh bursa transfer musim panas ini, Arsenal memang baru mengeluarkan 44 juta pound sterling untuk membeli Granit Xhaka dari Borussia Monchengladbach dan Takuma Ason dari Sanfrecce Hiroshima.



Pengeluaran klub berjulukan The Gunners ini kalah jauh oleh Manchester City yang telah merogoh hingga 161 juta pound sterling dan Manchester United sebesar 175 juta pound sterling.



Bahkan pengeluaran Arsenal masih kalah oleh Crystal Palace yang telah menggelontorkan dana sebesar 49 juta pound sterling. Karena itulah fan menuntut Wenger lebih aktif pada bursa transfer.



Sebab, tanpa pemain baru, Arsenal tidak akan mampu bersaing dengan klub-klub elite. "Mereka membutuhkan pemain baru yang bisa mendongkrak kepercayaan diri dan mental tim," Ian Wright melanjutkan.



Arsene Wenger sebenarnya sudah bergerak pada bursa transfer. Ia, misalnya, pernah menawar Jamie Vardy dan Riyad Mahrez dari Leicester City. Namun keduanya memutuskan bertahan di Leicester.



Karena itu, pelatih asal Prancis ini membantah jika dia dianggap tak aktif pada bursa transfer. "Saya berani mengeluarkan 300 juta pound sterling untuk membeli pemain yang benar-benar bagus," ujar Wenger.



Namun sejumlah fan tetap mencibirnya. Sebab, sepanjang kariernya melatih Arsenal, Arsene Wenger belum pernah membeli pemain lebih dari 40 juta pound sterling.



Pemain termahal yang pernah dia beli adalah Mesut Ozil dengan harga 39 juta pound sterling dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2013/2014.



ESPN FC | THE SUN | BT SPORT | DWI AGUSTIAR