TEMPO.CO, Jakarta – Arsenal mengambil langkah cepat untuk mempersiapkan skuad mereka pada musim depan. Mereka telah melirik sejumlah pemain bintang dengan mengirim pemantau. Salah satunya terlihat saat laga Napoli melawan Chievo akhir pekan lalu.



Laman The Sun menyebutkan bahwa pemantau Arsenal terlihat berada di bangku penonton dalam laga itu. Kabar dari Italia menyebutkan bahwa mereka sedang memantau penyerang Lorenzo Insigne, yang mencetak satu gol dalam laga itu.



“Arsenal bersiap melakukan pembicaraan dengan Napoli untuk Lorenzo Insigne. Pamandu bakat The Gunners memperhatikan dia dalam laga melawan Chievo, ” ujar jurnalis Italia, Nicolo Schira.



Performa Insigne musim ini memang mengundang perhatian sejumlah klub Eropa. Dia berhasil menggantikan peran Gonzalo Higuain yang hijrah ke Juventus di lini depan Napoli. Meskipun sempat terhambat dengan cedera, Insigne musim ini telah mencetak total sembilan gol bersama skuad asuhan Maurizio Sarri.



Insigne tampak diproyeksikan untuk menggantikan peran Alexis Sanchez, yang kemungkinan besar akan dijual pada akhir musim nanti. Penyerang asal Cile itu masih belum mau menandatangani perpanjangan kontrak bersama Arsenal.



Jika sampai akhir musim nanti tak ada kata sepakat, Arsenal diprediksi akan menjualnya ketimbang melepasnya secara bebas transfer.



Namun Arsenal bukan satu-satunya klub yang menginginkan jasa Insigne. Rival mereka di Liga Inggris, Liverpool, juga dikabarkan tertarik memboyong penyerang asal Italia berusia 25 tahun itu. The Reds bahkan disebut telah melakukan kontak dengan agen si pemain.



Napoli sendiri dikenal sebagai tim yang tak segan melepas pemain bintangnya. Syaratnya tentu saja tawaran yang diajukan harus menggiurkan. Untuk Insigne, Napoli diperkirakan tak akan melepasnya dengan harga kurang dari 44 juta pound sterling.



THE SUN | FEBRIYAN