Arsenal Lawan Spurs, Berlomba Masuk 4 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Satu dekade lalu, para pendukung Tottenham Hotspur yang memadati Stadion White Hart Lane hanya bisa termangu melihat para pemain Arsenal merayakan kegembiraan merebut gelar Liga Inggris. Musim 2003-2004 merupakan momen yang paling mengesankan bagi the Gunners. Mereka tidak hanya sekedar merebut gelar juara tapi juga menorehkan sejarah menjadi klub yang tidak pernah merasakan kekalahkan dalam satu musim kompetisi. the Invincibles orang-orang menjuluki.



Kedua tim akan kembali bertemu pada Sabtu ini, 7 Februari 2015. "Ini laga yang spesial buat kedua klub," kata bek Arsenal Per Mertesacker kepada situs Arsenal.com. Pemain asal Jerman itu mengatakan tidak tahan ingin segera melewati partai derby London Utara ini. Pasalnya, kata dia, setiap kekalahan dari laga ini bakal menyakiti banyak pihak, tidak hanya klub tapi juga pendukung.



Sementara bagi Francis Coquelin, ambisi merebut kemenangan tidak hanya terjadi di tim senior. Di level tim junior pun kedua kesebelasan selalu ngotot ingin merebut kemenangan. "Bagi kami derby ini bukan sekedar pertandingan tapi bagaimana meraih tiga poin penuh," ucap Coquelin.



Sejauh ini Mertesacker dan Coquelin bisa bersyukur karena dalam lima pertemuan terakhir Arsenal selalu meraih hasil positif. Tiga pertandingan berakhir dengan kemenangan bagi Arsenal dan sisanya imbang. Namun itu kisah lama. Ia memprediksi kalau kali ini Spurs akan memberikan perlawanan yang lebih sengit dibandingkan sebelumnya.



Pada pertemuan pertama di Stadion Emirates, kedua tim berbagi angka 1-1. Mertesacker menilai lini pertahanan akan memainkan peran penting. Ia meminta kepada rekan-rekannya agar fokus dan tidak terlena ketika sedang unggul. "15 menit pertama akan menjadi momen krusial," kata Mertesacker.

Arsenal memang patut waspada. Di bawah kendali manajer Mauricio Pochettino, musim ini Spurs mengalami perkembangan permainan. Dua pilar utamanya, Harry Kane dan Christian Eriksen, menjadi tulang punggung tim. Kane dan Eriksen sudah memberikan kontribusi bagi tim dengan menyumbangkan 19 gol. Dengan 19 gol itu, Spurs bisa meraup 28 poin hingga pekan ke-23.



Jika Chelsea mempunyai Cesc Fabregas dan Arsenal memiliki Alexis Sanchez maka di Spurs ada Eriksen. Pochettino tak ragu menyamakan Eriksen dengan Fabregas dan Sanchez yang punya peran vital di timnya masing-masing. "Kontribusi dia bagi tim amat besar," ucap manajer asal Argentina itu.



Sayang, tampaknya para penonton tidak akan melihat duel Eriksen dengan Sanchez. Arsene Wenger menyebutkan kalau pemain asal Cile itu tengah dibekap cedera otot paha (hamstring). "Kemungkinan besar saya tidak akan mengubah materi pemain, sama seperti laga sebelumnya," kata Wenger.



Bagi Pochettino ada atau tidak ada Sanchez tidak akan mengurangi kekuatan Arsenal. Sejak pulihnya Mesut Ozil dan Theo Walcott, kata dia, serangannya tetap tajam. Apalagi jika ditambah dengan Danny Welback. "Tak ada yang berbeda. Kami mesti kerja keras jika ingin menang," ucapnya.



Di papan klasemen Arsenal yang berada di peringkat lima hanya unggul dua poin dari Spurs yang mengemas 40 poin. Arsenal yang bersama Southampton sama-sama mengemas 42 poin, berambisi menggeser Manchester United di posisi ketiga yang mengantongi 43 angka. Namun the Lilywhites pun mempunyai misi yang sama, yaitu ingin mengamankan tiga poin. "Saya ingin memberikan yang terbaik bagi penonton," tutur Pochettino.



