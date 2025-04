TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal akan menghentikan perburuan terhadap gelandang sayap AS Monaco, Thomas Lemar. Hal itu dilakukan setelah AS Monaco mematok harga sangat tinggi terhadap pemain berusia 21 tahun tersebut.



Laman The Sun mengabarkan AS Monaco sebenarnya membuka pintu bagi Arsenal untuk memboyong Lemar. Namun kunci pintu itu bernilai 80 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,4 triliun.



Arsenal sebenarnya memiliki dana yang cukup untuk memenuhi permintaan itu. Namun manajer Arsene Wenger menilai harga yang diajukan AS Monaco itu kelewat mahal.



Pasalnya, Arsenal juga akan mengeluarkan dana besar untuk memboyong Alexandre Lacazette dari Olympique Lyonnais. Penyerang berusia 26 tahun itu dibanderol 42,5 juta pound sterling atau sekitar Rp 759 miliar.



Wenger disebut mengalihkan sasarannya ke gelandang sayap Leicester City, Riyadh Mahrez. Pemain asal Aljazair itu telah meminta Leicester menjualnya dalam bursa transfer musim panas ini.



Mahrez kabarnya bisa didapatkan dengan harga yang jauh lebih murah. Leicester diperkirakan akan melepasnya dengan mahar 35 juta pound sterling atau sekitar Rp 604,3 miliar.



Namun Arsenal harus bersaing dengan sejumlah klub besar Eropa lainnya. Barcelona kabarnya siap memboyong pesepak bola berusia 26 tahun itu.



THE SUN | FEBRIYAN