Arsenal Nyaris Dapatkan Thomas Lemar dari AS Monaco

Upaya Arsenal untuk mendapatkan Thomas Lemar dari AS Monaco dikabarkan akan segera berbuah hasil. Arsenal dan Monaco akhirnya sepakat soal harga transfer pemain sayap berusia 21 tahun itu.



Media Inggris, The Sun, menyebutkan bahwa Arsenal dan AS Monaco menyepakati harga 45 juta pound sterling atau sekitar Rp 784,3 miliar. Monaco akhirnya menyerah mempertahankan Lemar setelah si pemain sendiri menyatakan niatnya untuk hengkang dari Stadion Stade Louis II.



Sebelumnya AS Monaco menolak dua proposal penawaran Arsenal untuk Lemar. Awalnya Arsenal mengajukan harga 30 juta pound sterling dan 40 juta pound sterling kepada AS Monaco. Namun Monaco berkeras tak mau menjual pemain yang mencatatkan diri sebagai pemberi assist terbanyak Liga 1 Prancis musim lalu itu.



Lemar sebelumnya juga disebut telah memiliki kesepakatan secara lisan dengan Arsenal terkait bayaran yang akan diterimanya. Arsenal menyanggupi bayaran sekitar 90 ribu pound sterling atau sekitar Rp 1,5 miliar per pekan.



Jika transfer itu terjadi, Lemar akan menjadi pemain ketiga yang didapatkan Arsenal pada bursa transfer musim panas kali ini. Sebelumnya mereka telah mendapatkan bek Sead Kolasinac dan penyerang Alexandre Lacazette.



