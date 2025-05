Arsenal Siap Barter Giroud Plus Uang dengan Higuain

TEMPO.CO, Jakarta - Krisis ketajaman lini depan yang dialami Arsenal membuat Manajer Arsene Wenger rela melakukan apa saja. Sang pelatih bahkan siap membarter penyerang Olivier Giroud plus sejumlah uang untuk memperoleh penyerang tajam Gonzalo Higuain dari Napoli.



Laman AS menuliskan, Arsenal tampak sangat frustrasi untuk mendatangkan Higuain. Pasalnya, Napoli tak mau menurunkan harga 94 juta euro untuk pencetak gol terbanyak Seri A Liga Italia musim lalu itu.



Arsenal sendiri tak mau memenuhi harga permintaan Napoli itu. Klub itu hanya sanggup membayar 60 juta euro untuk membawa Higuain ke Emirates Stadium. Penawaran Arsenal itu sudah pernah ditolak Napoli.



Namun kali ini Arsenal kabarnya siap mengajukan penawaran baru. Mereka memasukkan penyerang Olivier Giroud untuk menutupi uang 34 juta euro yang diminta Napoli.



Namun tawaran itu tampaknya akan kembali ditolak Napoli karena Giroud ditaksir memiliki harga yang lebih murah. Laman Transfermarkt menaksir Giroud kini hanya bernilai 25 juta euro.



AS | FEBRIYAN