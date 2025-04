TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Arsenal, Arsene Wenger, sangat percaya diri bahwa timnya bisa menumbangkan Chelsea pada laga Community Shield, Ahad malam nanti. Dia menilai penyerang baru Chelsea, Alvaro Morata, bukan sebagai ancaman bagi gawang timnya.



Kepercayaan diri Wenger itu didorong oleh keberhasilan mereka mengalahkan skuad asuhan Antonio Conte pada final Piala FA musim lalu. Saat itu, Arsenal menang 2-1 atas Chelsea. Selain itu, lini depan Chelsea yang kehilangan Diego Costa dan digantikan dengan Alvaro Morata tak akan setajam musim lalu.



Baca: Community Shield Malam Ini: Chelsea Vs Arsenal, Pembuktian Morata



"Mereka telah menggantikan Costa dengan Morata. Morata kurang pandai dalam mencetak gol ketimbang Costa, tapi dia bisa mencetak gol dan menciptakan assist," ujarnya.



Analisis Wenger mungkin ada benarnya. Morata memang belum menunjukkan performa meyakinkan dalam beberapa laga pramusim sejak bergabung bersama Chelsea. Apalagi Chelsea juga tak akan diperkuat oleh Eden Hazard yang masih dalam masa pemulihan pasca-operasi pergelangan kaki.



Tak hanya di lini depan, lini tengah pasukan Singa London juga akan berkurang kekuatannya. Mereka baru saja ditinggal Nemanja Matic yang hengkang ke Manchester United, sedangkan gelandang Tiemoue Bakayoko yang baru mereka boyong dari AS Monaco masih berkutat dengan cedera lututnya.



Baca juga: Community Shield, Arsenal Vs Chelsea Pakai Aturan Penalti Baru



Sedangkan di kubu Arsenal, mereka dipastikan bisa diperkuat skuad terbaiknya, termasuk Alexis Sanchez dan rekrutan baru mereka, Alexandre Lacazette. Bek tengah anyar The Gunners, Sead Kolasinac, juga tampaknya akan diturunkan oleh Wenger.



Arsenal juga memiliki catatan lebih baik ketimbang Chelsea di ajang Community Shield. Mereka telah 14 kali meraih gelar juara sementara Chelsea hanya memiliki 4 trofi.



BBC | FEBRIYAN