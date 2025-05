TEMPO.CO, Jakarta - Arsene Wenger menyebut tiga gol Stoke City yang mendarat di gawang Arsenal di Britania Stadium pada 6 Desember lalu adalah hadiah dari The Gunners untuk tim asuhan Mark Hughes itu. Sebab, pelatih berusia 65 tahun tersebut mengakui pertahanan timnya saat itu sangat lembek.



Wenger pun pasrah membawa pulang kekalahan dengan skor 3-2. Di YouTube, ia terlihat hanya menunduk ketika disoraki penggemar saat menuju stasiun kereta seusai laga tersebut. Salah seorang fan bahkan memakinya dengan kasar dan memintanya mundur. (Baca: Wenger Yakin Arsenal Finis di Empat Besar)



Kini Arsenal kembali bertemu dengan Stoke dalam kunjungan balasan di markasnya, Stadion Emirates, Ahad malam, 11 Januari 2015. Lalu, akankah ada hadiah kedua untuk The Potters? Dalam empat laga terakhir, tim itu justru mampu meraih hasil bagus: tiga kemenangan dan satu hasil seri. Hasil seri yang mereka raih adalah saat menjamu Manchester United.



Tak mengherankan bila Wenger pun waspada. "Stoke selalu berada pada kondisi baik. Itu yang membuat kami sulit melawan mereka," kata pelatih asal Prancis itu.



Namun pria kelahiran Strasbourg itu yakin kali ini hadiah itu justru akan diberikan Stoke kepada timnya. Keyakinan itu tak terlepas dari lima laga yang dimenangi Arsenal atas Stoke di Emirates. Terakhir, Arsenal berhasil menekuk Stoke dengan skor 3-1 pada musim lalu.(Baca: Wenger: Chambers Bagus, tapi Usianya Terlalu Muda)



Tapi Arsenal justru tak terlalu meyakinkan belakangan ini. The Gunners memang mampu menekuk Hull City di Emirates 2-0 dalam laga lanjutan Piala FA. Tapi dalam laga sebelumnya mereka kalah 0-2 saat mengunjungi Southampton. Kekalahan itu membuat The Gunners masih tertekan di peringkat keenam klasemen Liga Inggris dengan raihan 33 poin.

Wenger menilai kemenangan atas Hull bisa menjadi modal. Menurut dia, saat ini adalah kesempatan bagi timnya untuk berlari menyusul kembalinya tiga pemain yang sebelumnya mengalami cedera. Mereka adalah Mesut Oezil, Aaron Ramsey, dan Mathieu Flamini. Dari ketiganya, baru Oezil yang telah mengikuti sesi latihan pada Jumat pekan lalu. "Jika kami melihat mereka semua sudah siap turun, kami akan memberi peluang," ujar Wenger. "Kami akan melanjutkan kemenangan."



Tapi Wenger juga masih harus kehilangan pemain dalam laga ini. Mikel Arteta, Jack Wilshere, dan Abou Diaby masih dibekap cedera. Danny Welbeck juga masih diragukan bisa tampil karena belum sepenuhnya pulih dari cedera paha. Kiper Wojciech Szczesny harus meringkuk di bangku cadangan setelah kedapatan merokok di ruang ganti setelah Arsenal ditekuk Southampton. Adapun Lukas Podolski sudah ditendang dan dipinjamkan ke Inter Milan.



Di kubu lawan, Mark Hughes akan memberi kesempatan debut kepada bek Philipp Wollscheid setelah resmi dipinjam dari Bayer Leverkusen. Pemain Jerman berusia 25 tahun itu diharapkan mampu menambal pertahanan yang ada kemungkinan akan ditinggal Marc Muniesa dan Marc Wilson yang masih berkutat dengan cedera.



Hughes mengatakan, dalam dua sesi latihan yang sudah dilewati, performa Wollscheid terlihat cukup baik. "Dia sudah sampai pada kecepatan yang sesuai dengan pandangan saya," kata bekas pelatih Manchester City itu.



Hughes juga menyiapkan Victor Moses untuk tampil setelah absen enam pekan karena menderita cedera. Namun Stephen Ireland, yang memborong dua gol saat menang atas Wrexham di Piala FA, bakal absen karena sakit. Hughes yakin bakal bisa kembali mempermalukan Arsenal. "Kami dalam semangat yang tinggi," katanya.



Lantas siapakah yang bakal memberikan hadiah istimewa? Kritikus bola David Woods memberi sinyal Hugheslah yang bakal beruntung. Itu ditunjukkan dari keberhasilannya membawa Stoke memenangi tiga laga secara beruntun dan lolos ke perempat final Piala FA. “Dia tampak lebih baik pada usia 51 tahun,” ucapnya. Stoke kini berada di posisi kesepuluh klasemen dengan nilai 26.



