Arsene Wenger Disebut Pernah Tertarik Tangani Real Madrid

TEMPO.CO, Madrid - Manajer Arsenal, Arsene Wenger, disebut pernah tertarik menangani klub raksasa Spanyol, Real Madrid. Informasi ini diungkapkan mantan presiden klub itu, Ramon Calderon, dalam sebuah buku baru yang berjudul Arsene Wenger: The Inside Story of Arsenal Under Wenger.



Sang penulis, John Cross, mengutip pernyataan Calderon. “Saya membayangkan siapa pun—pelatih atau pemain—pada sebuah titik di kariernya, tertarik bergabung ke sebuah klub seperti Real Madrid, khususnya saat Anda berada di sebuah klub selama 15 tahun atau berapa pun lamanya di Inggris."



"Siapa pun yang bekerja dalam sebuah industri akan tertarik dengan perubahan. Memiliki pelatih yang memiliki rencana jangka panjang adalah ide bagus," Calderon menambahkan. "Wenger pernah berbicara dengan saya soal Real Madrid. Saat itu dia sangat tertarik pada klub kami dan apa yang sedang terjadi."



Namun Wenger memiliki filosofi berbeda. "Saya ingat dia berkata, 'Apakah Anda akan pergi ke Hollywood lagi atau membuat sebuah tim sepak bola?' Yang dia maksud adalah apakah Anda akan membuat Madrid sebagai tim sarat bintang atau tim sepak bola yang bagus," tutur Calderon.



Calderon juga menyinggung soal betapa lamanya seorang manajer bisa menangani sebuah klub di Inggris. "Anda memiliki itu di Arsenal dan Manchester United. Itu tidak mungkin di sini," ujarnya.



Kedua orang itu pun tak mencapai kesepakatan. "Jelas dia masih menikmati pekerjaannya di Arsenal," kata Calderon.



SOCCERWAY | GOAL | GADI MAKITAN